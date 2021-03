Ryanair prolonge l'absence de frais de changement de réservations

Article publié le 20 mars 2021 par David Dagouret

La suppression de ses frais de changement de vol sont valables pour des réservations effectuées avant le 30 juin 2021.

Ryanair a annoncé le 16 mars dernier, qu'elle étendait la suppression de ses frais de changement de vol pour tous les clients qui réservent avant le 30 juin 2021. Les passagers de Ryanair peuvent réserver des voyages mais pourront modifier gratuitement par deux fois leurs dates pour voyager jusque fin octobre 2021.

Dara Brady, le Directeur Marketing de Ryanair, a déclaré: "L’accélération des campagnes vaccinales verra l’ensemble des populations âgées et à haut risque être vacciné pour le début de l’été, ce qui conduira à un assouplissement des restrictions de voyage et une hausse de la demande pour les plages méditerranéennes et ailleurs. Beaucoup de nos passagers prendront leurs premières vacances depuis un an. Ainsi afin d’offrir flexibilité et confiance aux clients de Ryanair, nous avons prolongé la suppression de nos frais de modification de vol pour toutes les réservations effectuées jusqu’au 30 juin. Nos clients peuvent réserver sereinement leurs vacances tant méritées avec la tranquillité de savoir qu'ils pourront si besoin modifier gratuitement leurs dates de voyage jusqu'à fin octobre 2021."

