Singapour reçoit son premier Airbus H225M

Article publié le 30 mars 2021 par David Dagouret

Cet appareil a été livré à l'armée de l'air de Singapour (RSAF)

L'armée de l'air de Singapour (RSAF) a pris livraison de son premier Airbus H225M. Airbus Helicopers a précisé que le contrat associé à cette livraison a été signé en 2016. Cet hélicoptère H225M de la RSAF devrait être utilisé dans de nombreuses missions comme la recherche sauvetage, l'évacuation aéromédicale, l'assistance humanitaire ainsi que les opérations de secours en cas de catastrophe.



Un total de 104 appareils H225M sont actuellement en service dans le monde entier et plus particulièrement au Brésil, en France, en Indonésie, en Malaisie, au Mexique, en Thaïlande et le Koweït.

Liens commerciaux

Sur le même sujet