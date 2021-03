Transavia étoffe son offre vers la Tunisie

Article publié le 27 mars 2021 par David Dagouret

La compagnie low-cost du groupe Air France lancera une ligne entre Paris-Orly et Hammamet.

Transavia a annoncé l'ouverture d'une nouvelle ligne vers Hammamet en Tunisie. Cette liaison entre Paris-Orly et l'aéroport de Enfidha-Hammamet sera opérée à raison d'un vol par semaine (jeudi) à partir du 08/07/2021. Cette liaison s’ajoute à la route vers Sfax opérée par Transavia et prolongée dès le printemps 2021 qui sera opérée à raison de trois vols par semaine (les lundi, mardi et jeudi) dès le 20/04/2021.

