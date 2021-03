Twin Jet reprend ses vols entre Le Puy-En-Velay et Paris

Article publié le 18 mars 2021 par David Dagouret

Dès le 13 avril prochain, la compagnie régionale devrait reprendre cette liaison.

Twin Jet a annoncé qu'elle devrait reprendre ses vols entre Le Puy-En-Velay et Paris à partir du 13 avril prochain. La compagnie assurera par semaine 2 allers-retours sur la journée entre Le Puy-en-Velay et Paris, les mardi et jeudi avant de retrouver un rythme plus soutenu avec la reprise économique et la fin des restrictions liées à la crise sanitaire.



Le vol aller décollera du Puy-En-Velay à 06:50 pour atterrir à 08:00 à Paris.

Le vol retour décollera quant à lui d'Orly à 18:50 pour arriver au Puy-En-Velay à 19h55.



Pour dynamiser cette reprise Twin Jet complète son offre tarifaire en ajoutant deux nouveaux tarifs :

Tarif à J-30 : 198.51€ TTC aller-retour (frais de services inclus)

Tarif à J-15 : 422.51 € TTC aller-retour (frais de services inclus)



Guillaume Collinot, Directeur général de Twin Jet a déclaré : "Notre objectif commun avec la Région est que cette ligne contribue à la reprise économique du territoire en permettant et en facilitant les échanges entre les acteurs du marché. Pour cela, notre plan de relance vise à augmenter la fréquentation avec une offre tarifaire incitative sur ces vols. Des allers-retours seront proposés à moins de 200 euros, un tarif écoresponsable."





