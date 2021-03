Un Avion Leduc RL 21 est arrivé à Angers

Article publié le 18 mars 2021 par David Dagouret

L'appareil classé monument historique est arrivé à l'espace Air Passion du musée de l'aviation d'Angers.

Le musée de l'aviation d'Angers a annoncé l'arrivée d'un nouvel avion dans le hall d'exposition, le Leduc RL-21, appareil classé monument historique. Après l’avoir prêté à l’Aéroscope à Nantes, la famille Leduc vient de le confier à Espace Air Passion.



René Leduc est originaire des Pays de Loire, et plus précisément du Pays de Retz (44).En 1925, il sort premier de son stage d'aviation à Angers. A partir de 1927, il réalise plusieurs aéronefs dont le RL.16 qui bat deux records d'altitude.



Bien des années plus tard, il construit dans sa salle à manger le RL.21. Après 12000 heures de travail, c’'est par la fenêtre de l'appartement de la rue des Martyrs (à Nantes) que l'on sort cet avion de sport ! En raison de son budget limité, René Leduc ne peut acquérir un moteur moderne et léger, mais seulement un moteur d'occasion assez lourd.



Afin de rester dans la catégorie des 500 kg, René Leduc opte pour une aile avec un mât (pour diminuer les efforts et ainsi faire des économies de poids) et un train d'atterrissage fixe. Depuis Nantes, le racer va battre tour à tour, 7 records mondiaux de vitesse pour avions légers avec le

pilote Raymond Davy aux commandes. Le 13 octobre 1960, en circuit fermé, il vole à 316 km/h.



Après avoir poussé le moteur à 160 chevaux et attendu plusieurs jours une fenêtre météo favorable, les deux précédents records sont améliorés. 334 km/h (catégorie -500 kg) et 332 km/h (catégorie – 1000 kg). René Leduc procède à des modifications aérodynamiques de son appareil : verrière mieux profilée, train abaissé, saumons arrondis. De nouvelles tentatives permettent d’accroître la vitesse et de battre de nouveaux records mondiaux les 14 juin et 24 décembre 1966.



Avec une envergure de 6,10 m et une longueur de 6,90 m, le RL.21 pèse 390 kg à vide. Il est motorisé par un moteur Régnier 4 LOO de 135 ch. Sa vitesse de croisière est de 310 km/h et sa vitesse maximale est de 340 km/h. Il est le quatrième aéronef classé monument historique à Espace Air Passion.

