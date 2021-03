Vista Global finalise l'acquisition la société Apollo Jets

Article publié le 7 mars 2021 par David Dagouret

La société a déjà procédé à l'acquisition de Red Wing Aviation en 2020, de JetSmarter en 2019 et de XOJET en 2018.

Vista Global, groupe international d'aviation d’affaires, a annoncé avoir finalisé l’accord pour l’acquisition d’Apollo Jets, l'un des principaux fournisseurs d'aviation privée.

Fondée en 2008, la société Apollo Jets est devenue l'un des fournisseurs d'aviation privée les plus importants aux États-Unis. Dans le cadre de cette acquisition, la marque digitale de Vista Global, la société XO, offrira désormais un service de gestion d'avions à ses clients actuels et aux nouveaux propriétaires, exploité par Talon Air. Cela permet à Vista Global d’accompagner et de soutenir les propriétaires de jets privés dans leurs besoins de maintenance et de révision. Par ailleurs, la flotte de Talon Air sera commercialement intégrée à l'offre de XO.

Les marques de Vista Global sont basées dans le quartier financier (DIFC) aux Émirats Arabes Unis et ont un réseau de 20 bureaux aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, avec une flotte de plus de 160 appareils, et à 2 100 autres appareils appartenant à l'alliance.

Suite aux acquisitions réussies de Red Wing Aviation en 2020, JetSmarter en 2019 et XOJET en 2018, celle de la société Apollo Jets est la dernière d'une série d'opérations de fusions-acquisitions qui ont élargi l'offre de services de Vista Global.

La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles, notamment l'expiration ou la résiliation de la période d'attente applicable en vertu de la loi antitrust Hart Scott-Rodino Antitrust Improvements Act.

Thomas Flohr, Fondateur et Président de Vista Global, a déclaré : "L'acquisition de la société Apollo Jets renforce l'engagement de Vista Global à fournir à chacun de ses clients les solutions de vol en jets privés les plus avantageuses à un niveau mondial. Je pense que ce n'est que le début d'une consolidation dans notre secteur ; et Vista Global est à la tête de cette transformation du marché. Nous sommes ravis d'intégrer, au sein de notre infrastructure internationale, l’équipe la plus compétente et indépendante de commerciaux, pour offrir à nos clients, de plus en plus nombreux, l’opportunité d’accéder aux solutions de vols de Vista Global, disponibles dans le monde entier. Tout comme chez Vista Global, la culture d’entreprise d’Apollo Jets est centrée sur le service client de haute qualité, grâce à une équipe extraordinaire, de grande confiance, disponible et engagée 24h/24 et 7 jours/7. Nous vivons une période extrêmement excitante pour Vista Global. En effet, cette acquisition permet une large expansion de nos services à notre fichier clients, composé de membres et d’abonnés, qui connait une croissance rapide, ce qui permet de renforcer ainsi notre promesse aux actuels et nouveaux clients, à tout moment et en tout lieu."





