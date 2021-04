Air Austral s’envole vers Mayotte depuis Marseille

Article publié le 1 avril 2021 par David Dagouret

La compagnie a annoncé la mise en place d'une série de vols ponctuels entre Marseille et Mayotte à compter du mois de juin.

Afin de répondre à une forte demande des voyageurs et de ses différents marchés, la compagnie Air Austral a annoncé le 29 mars dernier, l'ouverture d'une série de vols ponctuels entre Mayotte et Marseille. Cette liaison sera mise en place à compter du mois de juin, et ce pour toute la période de vacances scolaires estivales 2021.



Deux rotations sont ainsi programmées chaque semaine entre le 17 juin 2021 et le 12 septembre 2021 au moyen du Boeing 787-8 Dreamliner de la compagnie. Les vols seront opérés le jeudi et le dimanche. L'appareil fera une escale technique à Nairobi.



Les horaires seront les suivants :

Vol UU948 Décollage de Marseille à 21h40, arrivée prévue à Dzaoudzi 07h40

Vol UU947 Décollage de Dzaoudzi à 12h00, arrivée prévue à Marseille à 20h00

