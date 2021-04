Binter Canarias arrive en France

Article publié le 13 avril 2021 par David Dagouret

La compagnie espagnole a annoncé le lancement de trois nouvelles lignes entre la France et les Iles Canaries.

La compagnie espagnole Binter a annoncé le 08 avril dernier le lancement dès cet été, de vols réguliers directs entre les Canaries et les métropoles de Lille, Marseille et Toulouse.

Ainsi la compagnie espagnole offrira cinq connexions hebdomadaires avec les Canaries depuis ces métropoles françaises :

Tous les lundis et jeudis, un avion décollera des Canaries à 10h45 et atterrira à Lille à 15h55. A 16h40 ces mêmes jours, un appareil partira de l’Aéroport de Lille-Lesquin et se posera à Grande Canarie à 20h00.



Pour Toulouse, chaque mardi, un vol partira des Canaries à 10h30 pour atterrir à Toulouse-Blagnac à 14h45. A 15h45, un avion fera le trajet inverse pour atterrir à Grande Canarie à 18h20. De plus, chaque samedi, un départ aura lieu des Canaries à 11h à destination de Toulouse. A 16h15, un avion décollera de Toulouse pour une arrivée prévue à Grande Canarie à 18h50.



Enfin, Marseille bénéficiera d’une connexion par semaine : tous les vendredis, un avion s’envolera des Canaries à 10h30 et atterrira à Marseille à 15h05. A 16h10, un vol effectuera le trajet retour pour une arrivée à l’aéroport de Grande Canarie à 19h00.

Les trois destinations seront opérées en Embraer E195-E2. Le tarif minimum par trajet sera de 102,13 euros à destination de Toulouse, 107,87 euros pour Marseille et 116,90 euros pour le voyage Lille-Grande Canarie.

