Corsair, Partenaire Officiel des courses transatlantiques d’OC Sport Pen Duick

Article publié le 1 avril 2021 par David Dagouret

La compagnie aérienne annonce son engagement en tant que transporteur officiel de la transat en double Concarneau - Saint Bathélemy ainsi que la Route du Rhum.

La compagnie aérienne française s’engage aux côtés de la Transat en Double - Concarneau – Saint-Barthélemy dont le départ sera donné le 9 mai prochain à Concarneau, en Bretagne. En 14 éditions depuis 1992, cette grande course transatlantique, pilier du championnat de France Élite de Course au Large, a révélé les plus grands noms de la voile, de Jean Le Cam à Armel Le Cleac’h. Elle opposera cette année encore une trentaine de marins sur une épreuve en double et à armes égales de 3 890 milles vers Saint-Barthélemy.



Un projet stratégique que Corsair a souhaité bâtir sur le long terme, malgré le contexte sanitaire complexe : la compagnie poursuivra ainsi son engagement sur la Route du Rhum - Destination Guadeloupe, mythique transatlantique multi-classes dont le prochain départ sera donné à l’automne 2022. Un partenariat complet sur l’une des courses les plus emblématiques de la voile océanique qui l’associera durablement à OC Sport Pen Duick et la région Guadeloupe, partenaire majeur exclusif de l’épreuve.



Pascal de Izaguirre, Président – Directeur général Corsair a déclaré : "Le partenariat sur deux grandes courses transatlantiques vers les Caraïbes conforte notre ancrage dans les territoires d’Outre-mer. Nous sommes très fiers d’être aux côtés de la région Guadeloupe afin d’assurer notre mission de transporteur officiel et participer à la réussite de ces deux événements de la course au large qui porte des valeurs communes avec celles qui animent nos équipes au quotidien : la passion, l’engagement et le professionnalisme."



Joseph Bizard, Directeur général OC Sport Pen Duick a déclaré : "Ce partenariat, indispensable à l’organisation de nos événements, sera au cœur de nos dispositifs événementiels à venir. Il scelle aussi un accord éminemment symbolique comme trait d’union entre deux territoires que Corsair et nos grandes courses transatlantiques ont le privilège de promouvoir. Nous sommes très fiers d’accueillir Corsair à nos côtés."





