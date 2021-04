Korean Air s'apprête à tester le IATA Travel Pass

Article publié le 1 avril 2021 par David Dagouret

Ce système sécurisé permettra de gérer numériquement les informations relatives au test COVID-19 ou à la vaccination.

Korean Air a annoncé que ses passagers allaient pouvoir tester le IATA Travel Pass. L'essai est prévu au mois de mai sur le vol KE011 entre Incheon et Los Angeles, après un test interne qui sera mené en avril.



Le IATA Travel Pass permet d’afficher les résultats du test COVID-19 d'un passager via une application mobile. Il est également prévu que le Travel Pass puisse inclure la preuve d’une vaccination. Ces deux informations, disponibles au format numérique, éviteront toute falsification et permettront de fluidifier les procédures d’immigration.



Le IATA Travel Pass a été développé pour encourager des voyages sûrs entre les pays en normalisant les procédures par le biais d'une plateforme crédible. L'IATA a travaillé en étroite collaboration avec les gouvernements afin d’obtenir leur soutien à cette initiative.



Seungbum Lee, Directeur du Service Client de Korean Air, a déclaré : "Nous pensons que ce pass de voyage numérique améliorera l'expérience de voyage globale des passagers. En effet, il leur permettra non seulement de partager des informations sur leur santé de manière pratique et sécurisée, mais aussi de gagner du temps dans les aéroports. Korean Air va poursuivre ses efforts pour offrir une expérience de voyage sûre et fluide grâce à de telles initiatives."



Nick Careen, Vice-Président Aéroports, Passagers, Fret et Sécurité de IATA, a déclaré : "Le partenariat avec Korean Air pour tester notre Travel Pass est une étape importante pour donner aux gouvernements la confiance nécessaire pour relancer l'industrie. Ensemble, nous contribuerons à démontrer que l'aviation a mis au point une solution fiable pour s'assurer que les passagers peuvent voyager en toute sécurité."



Dans le cadre de l'objectif "test & Fly, les passagers du vol test pourront se faire dépister du COVID-19 au centre de dépistage de l'aéroport d'Incheon et recevoir les résultats dans l'heure qui suit sur l'application Travel Pass préalablement installée sur leur mobile.



Korean Air coopérera avec l'IATA pour mettre en œuvre le IATA Travel Pass, tout en continuant à prévenir la propagation du COVID-19 grâce à son programme de sécurité "CARE FIRST" : désinfection fréquente et complète des avions, contrôles de température et contact minimal entre les passagers et les employés.

Liens commerciaux

Sur le même sujet