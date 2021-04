Qatar Airways dévoile son programme de vols pour l'été 2021

Article publié le 3 avril 2021 par David Dagouret

La compagnie qatarie exploitera plus de 1 200 vols hebdomadaires vers plus de 140 destinations à travers le monde.

Qatar Airways a dévoilé son programme de vols pour l'été 2021. Au plus fort de la saison d'été, la compagnie nationale de l'État du Qatar prévoit d'exploiter plus de 1 200 vols hebdomadaires vers plus de 140 destinations.

Qatar Airways continue d'étendre son réseau de destinations, offrant plus de vols vers des destinations internationales que toute autre compagnie aérienne. D'ici le milieu de l'été 2021, Qatar Airways prévoit de reconstruire son réseau vers plus de 140 destinations, dont 43 en Europe, 23 en Afrique, 14 dans les Amériques, 43 en Asie-Pacifique et 19 au Moyen-Orient.

Les destinations opérées à la saison d'été 2021, si la situation sanitaire le permet, seront les suivantes :

Afrique

Abuja(ABV),Accra (ACC), Addis Abeba (ADD), Alexandrie (HBE), Alger (ALG), Le Caire(CAI), Le Cap (CPT), Casablanca (CMN), Dar Es Salaam (DAR), Djibouti (JIB), Durban (DUR), Entebbe (EBB), Johannesburg (JNB), Kigali (KGL), Kilimandjaro (JRO), Lagos (LOS), Luanda (LAD), Maputo (MPM), Mogadiscio (MGQ), Nairobi (NBO), Seychelles (SEZ), Tunis (TUN), Zanzibar (ZNZ)

Amériques

Atlanta (ATL), Boston (BOS), Chicago (ORD), Dallas (DFW), Houston (IAH), Los Angeles (LAX), Miami (MIA), Montréal (YUL), New York (JFK), Philadelphie (PHL), San Francisco (SFO), Sao Paulo (GRU), Seattle (SEA), Washington D.C. (IAD)

Asie-Pacifique

Adélaïde (ADL), Ahmedabad (AMD), Amritsar (ATQ), Auckland (AKL), Bali (DPS), Bangalore (BLR), Bangkok (BKK), Brisbane (BNE), Calicut (CCJ), Cebu (CEB), Chennai (MAA), Clark (CRK), Colombo (CMB), Dhaka (DAC), Goa (GOI), Guangzhou (CAN), Hangzhou (HGH), Hanoi (HAN), Ho Chi Minh Ville (SGN), Hong Kong (HKG), Hyderabad (HYD), Islamabad (ISB), Jakarta (CGK), Karachi (KHI), Katmandou (KTM), Kochi (COK), Kolkata (CCU), Kuala Lumpur (KUL), Lahore (LHE), Male (MLE), Manille (MNL), Melbourne (MEL), Mumbai (BOM), New Delhi (DEL), Perth (PER), Peshawar (PEW), Phuket (HKT), Séoul (ICN), Singapour (SIN), Sialkot (SKT), Sydney (SYD), Tokyo Narita (NRT), Trivandrum (TRV)

Europe

Adana (ADA), Amsterdam (AMS), Antalya(AYT), Ankara (ESB), Athènes (ATH), Bakou (GYD), Barcelone (BCN), Belgrade (BEG), Berlin (BER), Bodrum (BJV), Bruxelles (BRU), Bucarest (OTP), Budapest (BUD), Copenhague (CPH), Dublin (DUB), Édimbourg (EDI), Francfort (FRA), Helsinki (HEL), Istanbul (IST), Istanbul Sabiha (SAW), Izmir (ADB), Kiev (KBP), Larnaca (LCA), Londres (LHR), Londres Gatwick (LGW), Madrid (MAD), Manchester (MAN), Milan (MXP), Moscou (DME), Munich (MUC), Mykonos (JMK), Oslo (OSL), Paris (CDG), Prague (PRG), Rome (FCO), Sofia (SOF), Stockholm (ARN), Tbilissi (TBS), Vienne (VIE), Varsovie (WAW), Erevan (EVN), Zagreb (ZAG), Zurich (ZRH)

Moyen Orient

Abu Dhabi (AUH), Amman (AMM), Bagdad (BGW), Bassora (BSR), Beyrouth (BEY), Dammam (DMM), Dubaï (DXB), Erbil (EBL), Ispahan (IFN), Jeddah (JED), Koweït (KWI), Mashhad (MHD), Muscat (MCT), Najaf (NJF), Riyad (RUH), Salalah (SLL), Shiraz (SYZ), Sulaymaniyah (ISU), Téhéran (IKA)

La compagnie qatarie a également annoncé la reprise prochaine de ses vols vers l’île de Mykonos, en Grèce, qui se prépare à accueillir à nouveau des visiteurs. À partir du 14 mai prochain, Qatar Airways opérera 3 vols par semaine entre Doha et Mykonos au moyen d’un Airbus A320. La destination grecque sera ainsi connectée à plus de 35 aéroports en Asie et au Moyen-Orient grâce au réseau mondial de la compagnie.

M. Akbar Al Baker, PDG du groupe Qatar Airways, a déclaré : "Nous sommes fiers de mener la reprise de l'aviation internationale. Pendant cette période si difficile pour l’industrie, nous appliquons les normes les plus strictes en matière de biosécurité et d'hygiène et nous investissons dans les dernières innovations afin de simplifier les voyages et restaurer la confiance des passagers. Ces derniers mois, nous avons mis à profit notre expérience inégalée et notre flotte moderne et économe en carburant pour exploiter un réseau durable et fiable sur lequel nos passagers, nos partenaires commerciaux et nos entreprises clientes peuvent compter. Nous continuons également à offrir le plus grand réseau international, avec notamment sept nouvelles destinations inaugurées, afin de fournir la connectivité dont nos passagers et nos clients du fret ont besoin. Alors que le déploiement mondial des vaccins commence à prendre de l'ampleur, nous nous réjouissons de l'assouplissement progressif des restrictions d'entrée tout au long de l'année 2021 et du retour de nos millions de passagers à bord de la meilleure compagnie aérienne du monde."





Liens commerciaux

Sur le même sujet