Qatar Airways opère un vol avec 100 % des passagers vaccinés contre le covid-19

Il s'agissait d'un vol de trois heures qui a décollé de Doha et atterri à Doha.

Qatar Airways a annoncé qu'elle avait opéré le 06 avril dernier son premier vol avec 100% de passagers vaccinés contre la COVID-19. A bord du vol QR6421 a accueilli à son bord des passagers et un équipage vaccinés. De même, l’enregistrement a été réalisé par un personnel au sol également vacciné.

Ce vol spécial a été opéré en Airbus A350-100 sous le numéro QR6421 et a décollé de Doha à 11h00 pour réatterrir sur le même aéroport à 14h00 (heures locales).

M. Akbar Al Baker, PDG du groupe Qatar Airways, a déclaré : "Le vol spécial de ce jour nous montre que les perspectives de reprise du tourisme international ne sont plus si éloignées. En tant que leader de l’industrie, nous sommes fiers d’avoir opéré le premier vol avec un équipage et des passagers 100% vaccinés et d’apporter ainsi une lueur d’espoir concernant le futur de l’aviation internationale. L’aérien étant un moteur de développement économique essentiel à travers le monde et notamment dans l’Etat du Qatar, nous sommes reconnaissants du soutien que nous avons reçu de la part du gouvernement et des autorités sanitaires locales pour la vaccination de notre personnel, avec près de 1000 vaccinations réalisées chaque jour."

Il est dans l'ADN de Qatar Airways d'être à l'avant-garde en établissant les normes les plus élevées en matière de sécurité et de service. Avant la pandémie, Qatar Airways était la première et seule compagnie aérienne à avoir été nommée cinq fois Meilleure Compagnie aérienne par l’agence de notation Skytrax. Lorsque la pandémie a atteint son apogée début avril, notre compagnie a continué de voler pour aider à rapatrier des millions de passagers bloqués et à transporter des fournitures médicales essentielles, tout en mettant en œuvre les dernières innovations en matière de biosécurité et d'hygiène. Alors que le déploiement du vaccin commence à s'accélérer dans le monde entier, Qatar Airways reste déterminée à être la compagnie aérienne sur laquelle les passagers et les partenaires de voyage peuvent compter, exploitant l'un des plus grands réseaux mondiaux pour fournir la connectivité nécessaire pour réunir les familles et les amis et soutenir le commerce mondial. Qatar Airways Cargo a également joué un rôle essentiel dans le maintien d'un horaire fiable sur l'ensemble de notre réseau de destinations. Depuis le début de la pandémie, Qatar Airways a aidé à transporter plus de 500 000 tonnes de fournitures médicales et livré près de 20 000 000 de doses de vaccins COVID-19 dans plus de 20 pays."





