Triumph Group et Air France Industries KLM Engineering & Maintenance vont créer un coentreprise

Article publié le 5 avril 2021 par David Dagouret

Cette coentreprise permettra d'entretenir les nacelles des avions dans le centre de réparation de Triumph à Hot Springs, Arkansas.

Triumph Group et Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) ont annoncé avoir signé le 31 mars dernier un accord définitif pour créer une coentreprise afin d’entretenir les nacelles des avions dans le centre de réparation de Triumph à Hot Springs, Arkansas.

Concrétisant le partenariat annoncé en juin 2019, les deux sociétés fourniront des services élargis de maintenance, de réparation et de révision (MRO) de nacelles pour les clients basés en Amérique du Nord et du Sud.

La création de cette coentreprise, soumise à l'approbation des autorités réglementaires, représente la première phase de la collaboration stratégique, précédemment annoncée par les parties, qui vise à mettre à profit leur expertise et de leurs capacités combinées pour fournir un support MRO mondial aux clients, quel que soit leur emplacement. Qu'il s'agisse de problèmes opérationnels ou de maintenance régulière, la coentreprise profitera aux opérateurs sur le continent américain en leur offrant l'expérience combinée d'une compagnie aérienne mondiale qui exploite et entretient des avions de " nouvelle génération " et d'un fournisseur de services de maintenance et d'entretien établi et à la fiabilité reconnue.

Johann Panier, SVP Business Development & Stratégie AFI KLM E&M a déclaré : "Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec Triumph Group, une entreprise de classe mondiale. Cette étroite collaboration renforcera notre réseau mondial de filiales et de coentreprises soutenant les opérateurs du monde entier. Avec un tel partenaire, nous sommes en mesure d'offrir les meilleurs services locaux aux compagnies aériennes du continent américain".

William Kircher, Executive Vice President Triumph Systems & Support a déclaré : "Ensemble, Triumph Group et AFI KLM E&M fourniront un service de classe mondiale et de la valeur à nos clients quand ils en ont le plus besoin, tout en créant un élan pour les deux sociétés alors que notre industrie se remet de la pandémie de COVID-19."





