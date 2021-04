VINCI Airports remporte la concession de l’aéroport de Manaus

Article publié le 10 avril 2021 par David Dagouret

Le groupe s'occupera également de 6 autres aéroports au Brésil.

À l’issue de l’appel d’offres lancé par l’ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), VINCI Airports a remporté, le 07 avril dernier, une concession de 30 ans portant sur l’exploitation de sept aéroports de la région Nord du Brésil : Manaus, Porto Velho, Rio Branco, Boa Vista, Cruzeiro do Sul, Tabatinga et Téfé.

Portes d’entrée sur l’Amazonie et les Etats brésiliens voisins, ces aéroports ont accueilli 4,7 millions de passagers en 2019 et sont essentiels pour le désenclavement d’une région vaste de 3,8 millions de km2.

VINCI Airports aura la charge d’assurer les opérations, la maintenance et la modernisation des terminaux et des pistes, ainsi que de transformer ces aéroports en infrastructures durables :

objectif de zéro émission nette,

installations de parcs photovoltaïques,

traitement des déchets et des eaux usées,

mise en place de laboratoires de biodiversité,

projets de puits carbone avec des ONG locales.

VINCI Airports, dont le réseau mondial se trouve ainsi porté à 52 plateformes, renforce sa présence dans le monde lusophone et en Amérique latine où il gérera un total de 16 aéroports au Brésil, au Chili, au Costa Rica et en République dominicaine.

Nicolas Notebaert, directeur général de VINCI Concessions et président de VINCI Airports a déclaré : "Notre feuille de route est claire : des aéroports verts pour une croissance durable. Dans cette région isolée, où le transport aérien est essentiel, VINCI Airports transformera ces aéroports pour qu’ils soient plus résilients et durables, afin de soutenir la reprise économique du Brésil tout en préservant la planète. Nous sommes impatients de démarrer les opérations, en lien avec les autorités brésiliennes et communautés locales."





