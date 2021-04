VistaJet prend livraison de 2 appareils Bombardier Global 7500

Article publié le 9 avril 2021 par David Dagouret

La compagnie a également annoncé l'achat de 10 Challenger 350.

VistaJet a annoncé le 06 avril dernier, la livraison de ses deux premiers Global 7500 ainsi que la commande de 10 nouveaux avions biréacteurs Challenger 350 auprès de Bombardier.

VistaJet est la première compagnie à proposer une flotte d’appareils Global 7500. La compagnie aérienne d'aviation d'affaires a commandé un total de 12 appareils Global 7500 et tous ces appareils devraient rejoindre la flotte aux cours des deux prochaines années.

La commande de Challenger 350, dont la majorité devrait être livrée d’ici à 2022.

Les nouveaux Challenger 350 et Global 7500 porteront la flotte de VistaJet à plus de 90 appareils. VistaJet propose des vols vers 187 pays, en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie, et des vols intérieurs en Inde.

Par ailleurs, en 2021, VistaJet achèvera la modernisation de l’ensemble de sa flotte Challenger 850, y compris l’installation du Wifi le plus performant grâce à la technologie à bande KU, et l’amélioration de sa cabine affaires pour la rendre encore plus spacieuse.

Thomas Flohr, fondateur et Président du conseil d’administration de VistaJet, a déclaré : "C'est une période incroyablement excitante où VistaJet transforme l’offre des vols des entreprises et des particuliers. Nous continuons d'observer une croissance rapide du nombre de nouveaux membres, qui s'explique par la demande des entreprises et des cadres pour nos offres de mobilité professionnelle. Les réseaux internationaux de l’aviation privée seront encore plus essentiels pour soutenir les entreprises et l'économie. L'expansion internationale de notre flotte garantira à nos clients une confiance totale dans une expérience de vol uniformisée partout dans le monde - offrant la meilleure valeur du secteur grâce à nos solutions de vol sans contraintes liées à la propriété d’un jet privé. Nous restons déterminés à fournir un soutien essentiel aux entreprises dans ce nouveau monde - nous avons maintenu notre activité en 2020 et nous constatons une forte augmentation de la demande pour les solutions et services développés par VistaJet en 2021 et au-delà."

Éric Martel, Président-directeur général de la société Bombardier, a déclaré : "Nous sommes particulièrement fiers de notre partenariat historique avec VistaJet et sommes ravis que les équipes fassent à nouveau confiance dans les avions Bombardier pour soutenir la stratégie d'expansion de la flotte. Grâce à leurs performances et à leurs conforts inégalés, le Global 7500 et le Challenger 350 sont des avions adaptés pour soutenir la croissance rapide de VistaJet, car de plus en plus de personnes se tournent vers l'aviation d'affaires pour sa sécurité et sa fiabilité accrues."





