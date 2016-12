Meeting Aérien de Cerny - La Ferté Alais

Type d'événement : Divers

Date : du samedi 18 mai 2013 au dimanche 19 mai 2013

Lieu : Cerny - La Ferté-Alais (France)

Le 23 septembre 1913, l’aviateur Roland Garros traversait la méditerranée à bord d’un Morane H. Parti de Fréjus, il se posait 7h30 plus tard à Bizerte en Tunisie. À l’occasion des 100 ans de la première traversée de la Méditerranée par Roland Garros, le Morane H s’invite au meeting aérien de la Ferté-Alais du 18 au 19 mai 2013.

L’Amicale Jean-Baptiste Salis pour cette 41ème édition de son meeting aérien qui se déroule sur le champ d’aviation de Cerny La Ferté-Alais, mettra tout particulièrement en avant son Morane H, machine remarquable pour son époque tant par sa conception que par ses performances, qui permit à Roland Garros d’être le premier aviateur à traverser la Méditerranée par la voie des airs.

Cette année encore le programme sera intense :

Le matin, possibilité de baptêmes de l’air avec le vénérable Junkers Ju-52, le monomoteur Antonov An-2 et le Stinson Reliant.

Dédicace des dessinateurs de BD aéronautique les plus réputés, dont Romain Hugault, auteur de l’affiche 2013.

Voyage dans l’histoire de l’aviation avec une exposition historique et bien d’autres animations.

Enfin un plateau d’avions de collection exceptionnels, que le public pourra approcher toute la matinée, faisant la joie des passionnés et des photographes.

À partir de 13h, le spectacle aérien commenté par Bernard Chabbert, entraînera petits et grands à la découverte du monde de l'aviation, des débuts héroïques des pionniers jusqu'aux avions d'armes les plus modernes en passant par les chasseurs de la première et de la Seconde guerre mondiale… Sans oublier les "limousines de l'air" des années 1930.

Comme par le passé, les Warbirds seront nombreux dans le ciel de l'Essonne et les légendes volantes ne seront pas oubliées avec les chasseurs de la Première Guerre mondiale (SE-5a, Fokker D-VII), mais aussi les avions mythiques qui ont marqué l’histoire de notre aviation (Blériot XI, Morane H, Morane 138, Caudron Luciole). La participation active des Armées sera également assurée à travers la patrouille de France, l’aéronavale avec ses Rafales et ses Super Étendard, ainsi que l’équipe de voltige de l’armée de l’air.