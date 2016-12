Amicale du Super Constellation - Journées Portes Ouvertes 28 & 29 septembre 2013

Type d'événement : Exposition

Exposition Date : du samedi 28 septembre 2013 au dimanche 29 septembre 2013

du samedi 28 septembre 2013 au dimanche 29 septembre 2013 Lieu : Aéroport de Nantes-Atlantique (France)

Description de l'événement

L'Amicale du Super Constellation organise des Journées Portes Ouvertes les 28 et 29 septembre 2013.

Ce sera l'occasion pour le public de (re)découvrir le Lockheed L-1049 C Super Constellation, le plus bel avion de ligne à moteurs à pistons jamais construit.



Sorti des usines de Burbank, CA en novembre 1953, le F-BGNJ est le dernier exemplaire encore en "bon état" existant en France. Il est classé monument historique et est le premier appareil à avoir participé aux évacutions sanitaires lors du conflit du Biafra en 1968 avec André Gréard à ses commandes. Il est ainsi à l'origine de la création d'Aviation Sans Frontières qui verra le jour 10 ans plus tard.



En restauration depuis 2000, il est depuis 2012 enfin ouvert au public. Beaucoup de travaux de restauration restent à faire, notamment le remplacement de l'ensemble des hublots, la restauration complète du cockpit (en cours), l’aménagement d'une partie des sièges et d'un petit salon version "Parisien Spécial", la remise en place des dérives à entoiler...

Venez nombreux !



Lieu : Aéroport de Nantes-Atlantique - Chemin de Frémiou, Saint Aignan de Grandlieu. (à côté de Météo France) GPS : Lat 47° 8'57.59"N – Long 1°36'25.12"O

Horaires d'ouverture : Samedi et Dimanche de 9h à 18h.

Renseignements et informations : http://superconstellation-nantes.fr et contact@superconstellation-nantes.fr