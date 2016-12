31° Rallye aérien international de Tunisie

Type d'événement : Divers

du samedi 17 mai 2014 au dimanche 25 mai 2014

Tunis (Tunisie)

Description de l'événement

Le Rallye Aérien de Tunisie va fêter en Mai 2014 son 31° anniversaire. C’est avec le Toulouse-Saint-Louis-du-Sénégal, l’un des plus anciens Rallyes.

La Tunisie, trait d'union entre l'Afrique et l'Europe. Paradis des touristes et des sportifs, souhaite la bienvenue à tous les pilotes participant à cette réunion aéronautique. Dans le cadre enchanteur de ses oasis, de ses plages dorées et des vestiges de son prestigieux passé. Le programme offrira une combinaison alléchante de compétitions et d'excursions émaillées d'agréables surprises, qui seront le terrain idéal pour d'heureuses retrouvailles ou de nouvelles et franches amitiés.

Au programme : Tunis, Tozeur, Djerba et Monastir. Découverte totale de la Tunisie ; vingt-deux équipages venus de France, d’Allemagne, d’Italie, de Grande-Bretagne et d’Autriche se sont retrouvés sur cet itinéraire.

