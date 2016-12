Meeting Aérien Cerny - La Ferté Alais 2015

Type d'événement : Divers

du samedi 23 mai 2015 au dimanche 24 mai 2015 Lieu : Cerny - La Ferté Alais (France)

Description de l'événement

“Le Temps des Hélices”, est depuis bien longtemps l’événement du week-end de la Pentecôte. Après l’édition record de 2014 avec plus de 42 000 spectateurs, la quarante troisième édition du plus grand rendez-vous aérien d’Europe Continentale, le meeting annuel de l'Amicale Jean-Baptiste Salis (AJBS), aura lieu les 23 et 24 mai sur le "champ d'aviation" de Cerny/La-Ferté-Alais, en Essonne (91).