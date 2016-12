Salon du Bourget 2015

Type d'événement : Salon

Salon Date : du lundi 15 juin 2015 au dimanche 21 juin 2015

du lundi 15 juin 2015 au dimanche 21 juin 2015 Lieu : Le Bourget (France)

Description de l'événement

Du 15 au 21 juin 2015, le salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget ouvre ses portes aux professionnels et au grand public pour son 51ème édition. Organisé par le SIAE, une filiale du Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales (GIFAS), le salon regroupe les principaux acteurs de l'aéronautique mondiale.