Type d'événement : Divers

Divers Date : du samedi 25 juin 2016 au dimanche 26 juin 2016

du samedi 25 juin 2016 au dimanche 26 juin 2016 Lieu : Florennes (Belgique)

Description de l'événement

Après le succès de l’Air Show International de 2012, la Base de Florennes a été choisie pour accueillir les Belgian Air Force Days 2016 les 25 et 26 juin 2016. Ces journées auront pour thème principal les « 70 ans de la Force aérienne».

Le 2ème Wing Tactique s’attend à la participation des plus prestigieuses patrouilles acrobatiques contemporaines, un grand nombre d’avions belges et étrangers ainsi que des «oldtimers » illustrant l’histoire de notre prestigieuse Force aérienne et, notamment, les 20 ans d’opérations du F-16 à l’étranger et le 75ème anniversaire de la 350ème Escadrille.

Comme vous allez probablement le découvrir sur notre site internet www.belgianairforcedays.be, l’événement que nous préparons sera assurément le plus important de la Composante Air pour l’année 2016. Ainsi, nous nous attendons à réunir pas moins de 80.000 spectateurs pour un week-end hors norme!

On vous y attend nombreux ! Ne tardez pas à réserver vos places en ligne via le site internet www.belgianairforcedays.be., c’est 5 € moins cher que sur place.