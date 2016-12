Meeting d'Avord 2016

Type d'événement : Divers

Divers Date : du samedi 18 juin 2016 au dimanche 19 juin 2016

du samedi 18 juin 2016 au dimanche 19 juin 2016 Lieu : Avord (France)

Description de l'événement

Cet évènement organisé par la Fondation des OEuvres Sociales de l’Air (FOSA) aura lieu le samedi 18 et le dimanche 19 juin 2016. Pendant deux jours seront présentés un plateau aérien d’exception, avions, hélicoptères militaires et civils, patrouilles acrobatiques ainsi que des aéronefs en exposition statique qui permettront au public d’ouvrir en grand les portes du monde de l’aérien et de l’industrie du Cher.

L’occasion lui sera également donné d’appréhender le domaine du vol avec un espace simulation et de découvrir des métiers en lien avec le domaine aéronautique civil et militaire.