Le Latécoère 631 un hydravion provençal ?

Type d'événement : Conférence

Conférence Date : le samedi 8 octobre 2016

le samedi 8 octobre 2016 Lieu : Saint Victoret (France)

Description de l'événement

Dans le cadre de la présentation du livre de Pascal Parpaite « L’exploitation commerciale des Latécoère 631, l’association Mémoires de l’hydraviation et le Musée de l’aviation de Saint Victoret vous invitent à participer à une conférence le samedi 8 octobre 2016 à 16 h (accueil à partir de 15 h) à l'Espace "Mistral", Maison des associations (Bd Barthélémy Abbadie - 13700 Saint Victoret).

La ligne des Antilles en Laté 631 (Henri Conan et Pascal Parpaite)

Présentation du livre « L’exploitation commerciale des Latécoère 631 » (Pascal Parpaite)

Le F-BDRE, Laté 631 trop méconnu ! (Pascal Parpaite et Léon Koenig)

Participation de témoins de l’époque du transport de fret en Afrique avec un Laté 631 et d’enfants de navigants d’Air France sur la Ligne des Antilles.

Inscription préalable souhaitée (memoireshydraviation@free.fr ) en indiquant nom, prénom, mail et téléphone.

Les Latécoère 631 n'auront réalisé qu'une courte carrière commerciale de 1945 à 1955. Prévus pour le transport commercial transatlantique, c’étaient les gros appareils en service dans le monde à leur époque ; devenus l'emblème de la renaissance de l'aviation française de l'après-guerre ces « géants des airs » se verront être dépassés lors de leur mise en exploitation par Air-France en 1947 sur la ligne des Antilles. Leurs essais, puis leur exploitation se verront ponctués d'incidents divers et d'accidents dramatiques. Sur les onze hydravions construits, quatre d'entre eux auront une réelle utilisation commerciale. Les autres n'effectueront que des campagnes d'essais et de mise au point. L'un d'entre eux ne sera même pas achevé.

Pascal Parpaite a rassemblé de nombreux documents et des témoignages de témoins de cette période; les différents accidents de ces appareils sont examinés ; la création et la vie des compagnies SEMAF et France Hydro qui vont vouloir exploiter les Latécoère 631 à la suite d’Air France sont présentées dans un ouvrage de 368 pages paru en juillet 2016.