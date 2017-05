Des Avions et Des Hommes

Type d'événement : Exposition

Exposition Date : du samedi 15 juillet 2017 au mardi 30 mai 2017

du samedi 15 juillet 2017 au mardi 30 mai 2017 Lieu : Ver Sur Mer (France)

Description de l'événement

Il y a 90 ans, le Fokker C-2 America effectuait la 1 ère liaison officielle aéropostale entre les USA et la France et amerrissait à Ver-sur-Mer en 1927. Il y a plus de 70 ans, la Royal Air Force jouait un rôle majeur dans le conflit mondial opposant les Alliés aux Forces de l’Axe en 1944. En 1927 comme en 1944, Ver-sur-Mer, petit village côtier, se retrouve alors au cœur de la Grande Histoire. Cette année, l’Office de Tourisme rend hommage à ces pilotes et à leurs avions.

L’EXPOSITION : La trame de ce parcours s’articule autour de l’aviation à Ver-sur-Mer et de ces thèmes : les pilotes et leurs appareils. Ainsi l’exposition dresse le portrait de quelques-uns de ces aviateurs hors du commun qui, depuis près d’un siècle, ont mis leur passion et leur témérité au service d’exploits et de combats qui ont façonné notre monde libre d’aujourd’hui. Elle présente aussi les avions qui ont permis la réussite de ces grands défis. Une sélection d’œuvres d’artistes contemporains autour de l’aviation et de la liberté vient enrichir l’ensemble. Documents et photos d’archives, modèles réduits d’avions, peintures, atelier-médiation le mercredi 26 juillet à 15h00, sans oublier un livret de visite enfant pour les plus jeunes... En un mot, une exposition aux multiples facettes !

PRATIQUE : Exposition gratuite conçue et réalisée par l’Office de Tourisme de Ver-sur-Mer avec la participation des Musées America Goldbeach et Juno Beach, du «Radar -Espace d’art actuel» de Bayeux, de Nacre Air Modèles et M. Belledent de l’International Miniature Aircraft Association.