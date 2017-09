Départ du 35ème Rallye Toulouse-Saint Louis, sur les traces de l’Aéropostale

Type d'événement : Divers

le samedi 23 septembre 2017

Toulouse (France)

Description de l'événement

Le 35ème Rallye Toulouse Saint-Louis décollera samedi 23 septembre à 10h00 des pistes de l'aérodrome de Toulouse-Lasbordes. Pour sa 35ème édition, le « Toulouse-Saint Louis », le plus ancien et le plus long rallye aérien au monde (10 000 km), célébrera le 90ème anniversaire de l’ouverture de la mythique Aéropostale par Marcel Bouilloux-Laffont en 1927, ainsi que le 90ème anniversaire de l’arrivée d’Antoine de Saint-Exupéry à Cap Juby au Maroc. Dès 9h00 samedi, le public est invité à rencontrer les équipages sur le départ de la 1ère étape, Toulouse-Alicante, en présence de plusieurs descendants de pionniers des lignes Latécoère et Aérospostale. Seront présentes les familles Mermoz, Massimi, Pranville-Négrin, Gourp et Rozès.