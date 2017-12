Aeroweb a 15 ans

Type d'événement : Salon

Salon Date : du vendredi 1 décembre 2017 au dimanche 31 décembre 2017

du vendredi 1 décembre 2017 au dimanche 31 décembre 2017 Lieu : Toulouse (France)

Description de l'événement

Pour célébrer les 15 ans d'Aeroweb-fr.net, nous reviendrons durant les semaines à venir sur les articles et événements qui ont marqués la vie du site et les membres de l'équipe nous parlerons un peu plus d'eux et de leur passions ainsi que d'Aeroweb-fr.net bien sûr.