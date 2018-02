AERO Friedrichshafen 2018

Type d'événement : Divers

Description de l'événement

Avec plus de 600 exposants et près de 35 000 visiteurs, le salon AERO Friedrichshafen est l'un des plus grand salon aéronautique européen dédié à l'aviation générale (aviation d'affaires, aviation de loisirs, ULM, etc.).