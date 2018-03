Meeting aérien Blois-Le Breuil

Type d'événement : Divers

Divers Date : le dimanche 27 mai 2018

Description de l'événement

Dimanche 27 mai, le Conseil départemental de Loir-et-Cher organise un meeting aérien à l'aérodrome Blois-Le Breuil pour fêter le centenaire de la guerre 14-18.

Tout au long de la journée, vous pourrez assister à des démonstrations de vols aériens avec la participation de l'armée de l'air. Des avions comme le Junker 52, le Bréguet XIV, le Fouga... seront visibles dans les airs et sur le tarmac de l'aérodrome.

Au programme également, le concert des Satin Doll Sisters, groupe rétro vocal féminin qui ressuscite le glamour d'après-guerre en proposant un voyage à travers l'Amérique des années 50.

Vous pourrez aussi admirer la grande exposition des avions emblématiques et historiques, et rencontrer les mécaniciens et pilotes qui les maintiennent en état de vol.

9h30 à 18h - 10 € l'entrée (billetterie en ligne très prochainement accessible) ou 12 € sur place - gratuit moins de 16 ans

Parking gratuit - Restauration sur place.