L’aviation de la Grande Guerre

Type d'événement : Divers

Divers Date : du samedi 9 juin 2018 au dimanche 10 juin 2018

du samedi 9 juin 2018 au dimanche 10 juin 2018 Lieu : Compiègne (France)

Description de l'événement

Le Cercle des Machines Volantes organise le COMPIEGNE AERO CLASSIC 2018, le samedi 9 et le dimanche 10 juin 2018, un évènement ouvert au public, visant à célébrer le centenaire de la fin de la Grande Guerre 14-18 par un spectacle aérien et à témoigner le rôle de l’aviation, des pilotes et de leurs avions dans ce conflit.

Horaires : 10H – 18H30 – Animaux non autorisés

Tarif d’entrée : Adulte plus de 12 ans : 12€ - Enfant de 4 à 11 ans : 2€

Enfant moins de 4 ans, handicapés et GIC : gratuit

Adresse : Aérodrome de Compiègne- 2289 Avenue Octave Butin 60280 MARGNY (80 km au Nord de Paris par A1- 1h en train de Paris gare du Nord)