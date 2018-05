Type d'événement : Divers

Divers Date : du jeudi 7 juin 2018 au dimanche 10 juin 2018

du jeudi 7 juin 2018 au dimanche 10 juin 2018 Lieu : Biscarrosse (France)

Description de l'événement

Pour les professionnels et amateurs passionés d'hydraviation, le Rassemblement International d'Hydravions de Biscarrosse constitue autant une fête qu'un évènement de référence.

Organisée par la Ville de Biscarrosse et la communauté aéronautique locale, la nouvelle édition du Rassemblement International d'Hydravions aura lieu du jeudi 7 juin au dimanche 10 juin 2018 sur la base Latécoère : Splash-in du 07 au 10 juin (concentration d'hydravions et ULM hydros et évolution sur le lac les 07, 08, 09 et juin au matin) 2 Air-Shows spectaculaires les samedis 09 et dimanche 10 juin de 14h à 17h (ouverture du site au public dès 10h)