Air Legend Paris Villaroche

Type d'événement : Divers

du samedi 8 septembre 2018 au dimanche 9 septembre 2018 Lieu : Melun (France)

Description de l'événement

Le premier meeting Paris Villaroche aura lieu le 08 et 09 septembre 2018 à l'aérodrome de Melun avec des avions exceptionnels, civils et militaires, pour certains rarement vus en France. 60 avions dont 45 « warbirds », la Patrouille de France et quatre Rafale Marine sont attendus.