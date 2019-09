Meeting du Centenaire du Musée de l'Air et de l'Espace

Type d'événement : Divers

Divers Date : du samedi 28 septembre 2019 au dimanche 29 septembre 2019

du samedi 28 septembre 2019 au dimanche 29 septembre 2019 Lieu : Le Bourget (France)

Description de l'événement

Pour célébrer ses 100 ans, le musée de l'Air et de l'Espace, sous la tutelle du Ministère des Armées et sous la direction d'Anne-Catherine Robert-Hauglustaine, coorganise, avec l'Aéro-Club de France et sa présidente Catherine Maunoury, un meeting aérien exceptionnel.

Près de 40 avions historiques vont rejoindre le mythique tarmac du Bourget. Présentés en exposition statique le matin, ils constituent le programme du spectacle aérien de l’après-midi, composé de plateaux thématiques autour de l'aviation de transport, sportive et militaire.