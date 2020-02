Type d'événement : Salon

Salon Date : du vendredi 31 janvier 2020 au dimanche 2 février 2020

du vendredi 31 janvier 2020 au dimanche 2 février 2020 Lieu : Le Bourget (France)

Description de l'événement

Le 28e Salon des Formations et Métiers Aéronautiques aura lieu les 31 janvier, 1er et 2 février 2020, au sein du musée de l'Air et de l'Espace - Aéroport de Paris - Le Bourget. Co-organisé par le magazine Aviation & Pilote et le musée de l'Air et de l'Espace, cet événement consacre trois jours aux formations et métiers du transport aérien et de l'industrie aéronautique. Une soixantaine d'exposants, écoles, organismes de formation et entreprises, sont attendus. L’entrée au salon est gratuite et inclut la visite du musée.