MEAUX Airshow 2020

Type d'événement : Divers

Divers Date : le dimanche 28 juin 2020

le dimanche 28 juin 2020 Lieu : MEAUX (France)

Description de l'événement

Dimanche 28 juin 2020, à l’occasion du 75e anniversaire du retour des pilotes du Normandie-Niémen au Bourget, l’association « Les Ailes du Pays de Meaux » organise la 4e édition de Meaux Airshow - un spectacle aérien exceptionnel - sur l’aérodrome de Meaux-Esbly.

Plus de 70 avions anciens et contemporains sont attendus. Le « Neu-Neu » sera à l’honneur avec la plus grande patrouille de Yak jamais rassemblée en France, dans un tableau inédit.