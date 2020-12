Expo Antoine de Saint Exupéry. Un Petit Prince parmi les Hommes, à Lyon et à Toulouse.

Type d'événement : Exposition

"Antoine de Saint Exupéry. Un Petit Prince parmi les Hommes" : une exposition en 2 lieux avec des parcours en miroir qui se répondent pour offrir une vision complète sur une personnalité hors du commun.



La Sucrière, Lyon

07.01.2021 (à confirmer) – 25.04.2021

La naissance de l'écrivain aviateur Antoine de Saint Exupéry.

Dans cette exposition, deux mondes se croisent et finissent par se confondre. Mais dès le début du parcours, ils ont un point commun : la mère d'Antoine, Marie de Saint Exupéry. C'est elle, en effet qui guide le visiteur tout au long de sa visite. Une mise en contexte émouvante que justifient les liens particuliers, denses qui unissaient la mère à son fils. L'exposition 4 espaces pour découvrir l'auteur du Petit Prince : un voyage initiative, une vie de passions, l'un e(s)t l'autre, l'atelier du Petit Prince.



L'Envol des Pionniers, Toulouse

07.01.2021 (à confirmer) – 29.08.2021

Antoine de Saint Exupéry, légende de l'aviation et pilote de la ligne Latécoère/Aéropostale.

L'exposition retrace la vie du légendaire pilote depuis son vélo ailé de petit garçon jusqu'à sa mort tragique à bord du mythique P38 au-dessus de la Méditerranée. Autour d'une scénographie inédite alliant objets personnels, des installations sonores et visuelles, des livres écrits sur cette période par l'écrivain aviateur : l'exposition invite le public à découvrir le parcours de cet homme courageux et profondément humaniste.



Cette exposition est conçue, réalisée et administrée par Tempora en partenariat avec la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse, le Musée de l'Air et de l'Espace, l'Armée de l'Air et l'Envol des Pionniers. L'exposition sera itinérante et internationale : après Lyon et Toulouse, elle s'installera à Bruxelles et à Paris. D'autres villes ont déjà marqué un intérêt.