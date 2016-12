Row 44 et Transaero Airlines proposent à la Fédération de Russie des services de haut débit à bord innovants

Dépèche transmise le 8 mai 2012 par PRNewswire

- Transaero s'apprête à offrir des services innovants de connectivité haut débit à bord de ses avions à fuselage étroit et gros-porteurs grâce à la plateforme de divertissement haut débit à bord proposée par Row 44

WESTLAKE VILLAGE, Californie et MOSCOU, 8 mai 2012 /PRNewswire/ -- Row 44, Inc., fournisseur de la plateforme leader mondial de divertissement haut débit à bord, a annoncé aujourd'hui que Transaero Airlines, première compagnie aérienne privée en Russie, proposerait bientôt à ses passagers un accès Internet haut débit ainsi que des services innovants à bord de ses avions à fuselage étroit et de sa flotte de 767.

Transaero a choisi la plateforme de divertissement haut débit de Row 44 pour offrir une grande variété de services à bord, allant du véritable accès Internet à haut débit à la télévision en direct, au commerce électronique, à la vidéo à la demande, et aux services de réservation de destinations. Tous ces services seront disponibles à partir des appareils Wi-Fi propres aux passagers sur les différents itinéraires de la compagnie aérienne, au sein de la Russie et à destination de l'Amérique du Nord, des Caraïbes, de l'Europe, de l'Afrique du Nord, et du Moyen-Orient.

« Il s'agit d'un moment particulièrement excitant pour Transaero ainsi que pour nos clients, » a déclaré Alexander Krinichansky, premier directeur général adjoint et directeur exécutif. « Nous sommes très heureux d'être en mesure de déployer ces services innovants pour le plaisir de nos clients. Les services de Row 44 constituent un excellent complément à l'expérience de qualité supérieure pour laquelle Transaero est reconnue. »

« Nous sommes honorés que Transaero ait choisi Row 44 pour offrir à ses client une expérience unique et innovante de divertissement haut débit à bord, » a déclaré Travis Christ, directeur marketing et ventes. « Row 44 s'efforce en permanence de travailler avec les compagnies aériennes les plus innovantes, et Transaero continue de démontrer son leadership en matière d'innovation. Nous sommes ravis de soutenir Transaero en offrant à ses clients une expérience de divertissement haut débit à bord inégalée, quelque soit leur destination. »

Row 44, Inc. fournit la plateforme leader mondial de divertissement à haut débit à bord pour les lignes aériennes commerciales. Le point d'accès Wi-Fi en vol de la société, qui propose aux passagers les vitesses de transmission à large bande les plus élevées au monde dans l'aviation, offre aux compagnies aériennes une gamme inégalée de services de divertissement, shopping et destinations, qui génèrent des revenus et créent une expérience améliorée. L'entreprise entretient un partenariat avec des compagnies aériennes du monde entier, dont la très célèbre Southwest Airlines et Norwegian Air Shuttle, le lauréat du 2009 Market Leadership Award, afin de proposer une gamme de produits véritablement remarquables visant à améliorer l'expérience du vol commercial. Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.row44.com [http://www.row44.com/].

