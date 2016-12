Devenir pilote

Dernière actualisation le 31 mars 2009

Pour beaucoup, voler reste quelque chose d'inaccessible, et pourtant...



Il faut savoir qu'en France, il existe de nombreuses aides pour les jeunes qui souhaitent passer leur brevet de pilote. Désolé pour les plus agés, mais ce sont les jeunes (le futur) qui ont les aides :-p.

Ce que je vous propose est donné à titre indicatif et peut évoluer.



Pour bien commencer, un jeune interressé par l'aéronautique devrait (doit?) commencer par passer son BIA.



Le BIA est le Brevet d'Initiation Aéronautique, il est délivré par le Ministère de l'Education Nationale et le Ministère en charge des transports suite à un examen qui se passe généralement en fin d'année scolaire (mi-mai).

Pourquoi passer le BIA???

Il sanctionne un niveau de connaissance général sur l'aéronautique.

Il permet d'obtenir des bourses supplémentaires lors de sa formation de pilote. (2 fois 150€)



Cet examen est un QCM en 5 parties obligatoires et une en option:



1° Aérodynamique et mécanique du vol (30 min)

2° Connaissance avion (30 min)

3° Météorologie aéronautique (30 min)

4° Réglementation- Sécurité- Navigation (30 min)

5° Histoire de l’aéronautique et de l’espace (30 min)



Epreuve facultative : aéromodélisme (30 min)



Il faut obtenir la moyenne pour obtenir l'examen et seuls les points au dessus de 10 comptent pour l'épreuve facultative.



Condition: Avoir 13 ans révolus le jour de l'examen

Inscription: Entre février et mars, demander un formulaire à votre lycée/collège ou au rectorat d'académie.



Sachez que de nombreux lycées, collèges voir universités proposent des cours pour préparer l'élève à l'examen. Dans ces cas là, il existe souvent des partenariats qui vous permettent de sortir des salles de cours et de faire une découverte concrète de l'aéronautique via des baptèmes, des visites de musées aéronautiques, visites de bases aériennes de l'Armée de l'Air,...

Renseignez vous au début de l'année scolaire!!!

Si ce n'est pas le cas, et que les lycées faisant ces cours sont trop loins, vous pouvez postuler comme candidat libre et apprendre par vous même avec un des nombreux livres adaptés à la prépation de cet examen.



Une fois votre diplôme en poche (veinards) ou si vous ne souhaitez pas "perdre du temps" avec ces bétises (c'est dommage de laisser passer une telle occasion), vous allez pouvoir débuter votre formation de pilote.

Il s'agit pour vous de trouver un aéroclub (avion, planeur, ULM).





Le planeur Fédération Française de Vol à Voile



- de 25ans, total des aides de l'ordre de 1000€



Je ne commence pas par hasard par le planeur. En effet, c'est une activité beaucoup moins onéreuse que l'avion et qui permet d'aquérir de l'expérience au pilotage.

Dès 15 ans, un jeune peu être laché (vol solo) par son instructeur, et s'il a passé l'examen théorique du pilote de planeur effectuer le test en vol du brevet de pilote de planeur dès 16 ans.

Grâce aux bourses fédérales (pour les moins de 25 ans), vous pouvez diminuer le coût de votre formation:

230€ lors du laché

230€ à l'obtention du brevet (380€ si titulaire du BIA)

Les licenciés de la FFAM Fédération Française d'Aéromodélisme ont droit à une aide globale d'environ 150€ pour faire du vol à voile.

Les bourses ne s'arrètent pas là, il existe d'autres bourses post formation que vous découvrirez à votre club (environ 500€ de plus).

N'hésitez pas à demander les tarifs aux clubs que vous contactez, ceux ci ont des politiques tarifaires parfois radicalement opposées ( clubs performants et clubs formateurs ).

Si vous ou vos parents travaillent dans une grande entreprise (même une plus petite) renseignez vous auprès du Comité d'Etablissement pour voir s'il n'existe pas des subventions pour la pratique du Vol à Voile!!



Comptez environ 1000€ pour toute votre formation: (répartie sur 1 ou 2 ans) et en tenant compte des bourses:

-c'est le prix de votre voyage à la mer: partez faire du planeur ;-)

-c'est moins cher que de fumer

-c'est moins cher que l'essence de votre scooter (faites du vélo)





L'avion Fédération Française Aéronautique (ex FNA)



- de 21 ans: total des aides de l'ordre de 1500€



Brevet de base (BB)



Dès l'âge de 15 ans, vous pouvez être laché seul à bord d'un avion et si vous avez réussi l'épreuve théorique (niveau identique au BIA) passer votre brevet de base. Le BB permet de voler dans un rayon d'un trentaine de kilomètres autour de l'aérodrome de départ seul à bord.

Même si vous avez l'âge de débuter directement par le brevet de pilote privé, demandez quand même à passer le BB qui vous apportera 300€ de bourse quand vous le décrocherez. Ce brevet est une spécificité française! Il n'est pas reconu à l'étranger.



Brevet de pilote privé (PPL - ex TT)



A 15 ans, vous pouvez débuter votre formation de pilote privé. Vous serez lâché dès que vous aurez 16 ans(300€ de bourse), effecturez une formation théorique et pratique qui suite à l'examen théorique vous permettra de passer le test en vol et de devenir pilote privé (reconnu à l'étranger). Si le test est réussi, vous recevrez un vrai petit pactole de 610€ (+150 si titulaire du BIA) qui vous permettra d'exercer votre passion :-)... et de payer vos factures de l'aéroclub :-/

Là encore, il existe quelques bourses supplémentaires post brevet (voltige, montagne).



Pourquoi est-ce que je vous recommande de commencer par le planeur?

Tout simplement parce que les heures de vol planeur sont moins chères que l'avion (beaucoup moins), à partir de là, tout ce que vous saurez grâce au planeur et l'aisance acquise dans les airs sera profitable pour l'avion. De plus, pour passer le PPL, il existe un minimum de 45h de vol à faire en avion (les heures de vol de planeur sont comptées à hauteur de 10% du total), c'est largement suffisant, alors pourquoi dépenser plus en faisant du vol avion école onéreux au lieu d'en profiter pour aller faire un voyage en avion?



Mais attention, le coût de l'heure de vol avion reste élevée (essence, entretien,...). Il ne faut pas hésiter à faire une étude avant de choisir un club. Car bien souvent, les avions d'entrée de gamme sont suffisant pour l'école, pas besoin de débuter en TB10.

On peut estimer le coût total d'une formation avion à environ 6000 €, ce qui n'est pas rien surtout quand on a 17 ans (croyez en mon expérience). Mais là encore, n'hésitez pas à contacter le commité d'entreprise de vos parents qui peut vous subventionner, et répartie sur 2 ou 3 ans, cela nous donne 2000€ par an, ce qui est plus abordable. Alors, au lieu d'acheter une 125cc, utilisez votre vieux vélo!!





1 exemple de parcours (chaque parcours est différent):



Début vol à voile 14 ans

Laché planeur 15 ans (après 25h de vol ce qui est beaucoup, mais j'ai commencé en étant trop jeune - 15 heures sont largement suffisantes si on y met un peu de sérieux)

Brevet planeur 16 ans (38h planeur)

Début formation avion 16 ans

Brevet de base 17 ans ( 30h de vol avion)

PPL à 17 ans 1/2 ( 40h00 de vol avion et 55h00 planeur soit équivalent 45h30)

Pour beaucoup, voler reste quelque chose d'inaccessible, et pourtant...Il faut savoir qu'en France, il existe de nombreuses aides pour les jeunes qui souhaitent passer leur brevet de pilote. Désolé pour les plus agés, mais ce sont les jeunes (le futur) qui ont les aides :-p.Ce que je vous propose est donné à titre indicatif et peut évoluer.Pour bien commencer, un jeune interressé par l'aéronautique devrait (doit?) commencer par passer son BIA.Le BIA est le, il est délivré par le Ministère de l'Education Nationale et le Ministère en charge des transports suite à un examen qui se passe généralement en fin d'année scolaire (mi-mai).Pourquoi passer le BIA???Il sanctionne un niveau de connaissance général sur l'aéronautique.Il permet d'obtenir des bourses supplémentaires lors de sa formation de pilote. (2 fois 150€)Cet examen est un QCM en 5 parties obligatoires et une en option:1° Aérodynamique et mécanique du vol (30 min)2° Connaissance avion (30 min)3° Météorologie aéronautique (30 min)4° Réglementation- Sécurité- Navigation (30 min)5° Histoire de l’aéronautique et de l’espace (30 min)Epreuve facultative : aéromodélisme (30 min)Il faut obtenir la moyenne pour obtenir l'examen et seuls les points au dessus de 10 comptent pour l'épreuve facultative.Condition: Avoir 13 ans révolus le jour de l'examenInscription: Entre février et mars, demander un formulaire à votre lycée/collège ou au rectorat d'académie.Sachez que de nombreux lycées, collèges voir universités proposent des cours pour préparer l'élève à l'examen. Dans ces cas là, il existe souvent des partenariats qui vous permettent de sortir des salles de cours et de faire une découverte concrète de l'aéronautique via des baptèmes, des visites de musées aéronautiques, visites de bases aériennes de l'Armée de l'Air,...Renseignez vous au début de l'année scolaire!!!Si ce n'est pas le cas, et que les lycées faisant ces cours sont trop loins, vous pouvez postuler comme candidat libre et apprendre par vous même avec un des nombreux livres adaptés à la prépation de cet examen.Une fois votre diplôme en poche (veinards) ou si vous ne souhaitez pas "perdre du temps" avec ces bétises (c'est dommage de laisser passer une telle occasion), vous allez pouvoir débuter votre formation de pilote.Il s'agit pour vous de trouver un aéroclub (avion, planeur, ULM).- de 25ans, total des aides de l'ordre de 1000€Je ne commence pas par hasard par le planeur. En effet, c'est une activité beaucoup moins onéreuse que l'avion et qui permet d'aquérir de l'expérience au pilotage.Dès 15 ans, un jeune peu être laché (vol solo) par son instructeur, et s'il a passé l'examen théorique du pilote de planeur effectuer le test en vol du brevet de pilote de planeur dès 16 ans.Grâce aux bourses fédérales (pour les moins de 25 ans), vous pouvez diminuer le coût de votre formation:230€ lors du laché230€ à l'obtention du brevet (380€ si titulaire du BIA)Les licenciés de la FFAM Fédération Française d'Aéromodélisme ont droit à une aide globale d'environ 150€ pour faire du vol à voile.Les bourses ne s'arrètent pas là, il existe d'autres bourses post formation que vous découvrirez à votre club (environ 500€ de plus).N'hésitez pas à demander les tarifs aux clubs que vous contactez, ceux ci ont des politiques tarifaires parfois radicalement opposées ( clubs performants et clubs formateurs ).Si vous ou vos parents travaillent dans une grande entreprise (même une plus petite) renseignez vous auprès du Comité d'Etablissement pour voir s'il n'existe pas des subventions pour la pratique du Vol à Voile!!Comptez environ 1000€ pour toute votre formation: (répartie sur 1 ou 2 ans) et en tenant compte des bourses:-c'est le prix de votre voyage à la mer: partez faire du planeur ;-)-c'est moins cher que de fumer-c'est moins cher que l'essence de votre scooter (faites du vélo)- de 21 ans: total des aides de l'ordre de 1500€Dès l'âge de 15 ans, vous pouvez être laché seul à bord d'un avion et si vous avez réussi l'épreuve théorique (niveau identique au BIA) passer votre brevet de base. Le BB permet de voler dans un rayon d'un trentaine de kilomètres autour de l'aérodrome de départ seul à bord.Même si vous avez l'âge de débuter directement par le brevet de pilote privé, demandez quand même à passer le BB qui vous apportera 300€ de bourse quand vous le décrocherez. Ce brevet est une spécificité française! Il n'est pas reconu à l'étranger.A 15 ans, vous pouvez débuter votre formation de pilote privé. Vous serez lâché dès que vous aurez 16 ans(300€ de bourse), effecturez une formation théorique et pratique qui suite à l'examen théorique vous permettra de passer le test en vol et de devenir pilote privé (reconnu à l'étranger). Si le test est réussi, vous recevrez un vrai petit pactole de 610€ (+150 si titulaire du BIA) qui vous permettra d'exercer votre passion :-)... et de payer vos factures de l'aéroclub :-/Là encore, il existe quelques bourses supplémentaires post brevet (voltige, montagne).Pourquoi est-ce que je vous recommande de commencer par le planeur?Tout simplement parce que les heures de vol planeur sont moins chères que l'avion (beaucoup moins), à partir de là, tout ce que vous saurez grâce au planeur et l'aisance acquise dans les airs sera profitable pour l'avion. De plus, pour passer le PPL, il existe un minimum de 45h de vol à faire en avion (les heures de vol de planeur sont comptées à hauteur de 10% du total), c'est largement suffisant, alors pourquoi dépenser plus en faisant du vol avion école onéreux au lieu d'en profiter pour aller faire un voyage en avion?Mais attention, le coût de l'heure de vol avion reste élevée (essence, entretien,...). Il ne faut pas hésiter à faire une étude avant de choisir un club. Car bien souvent, les avions d'entrée de gamme sont suffisant pour l'école, pas besoin de débuter en TB10.On peut estimer le coût total d'une formation avion à environ 6000 €, ce qui n'est pas rien surtout quand on a 17 ans (croyez en mon expérience). Mais là encore, n'hésitez pas à contacter le commité d'entreprise de vos parents qui peut vous subventionner, et répartie sur 2 ou 3 ans, cela nous donne 2000€ par an, ce qui est plus abordable. Alors, au lieu d'acheter une 125cc, utilisez votre vieux vélo!!1 exemple de parcours (chaque parcours est différent):Début vol à voile 14 ansLaché planeur 15 ans (après 25h de vol ce qui est beaucoup, mais j'ai commencé en étant trop jeune - 15 heures sont largement suffisantes si on y met un peu de sérieux)Brevet planeur 16 ans (38h planeur)Début formation avion 16 ansBrevet de base 17 ans ( 30h de vol avion)PPL à 17 ans 1/2 ( 40h00 de vol avion et 55h00 planeur soit équivalent 45h30)