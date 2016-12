Salon de Farnborough 2014

Salon du lundi 14 juillet 2014 au dimanche 20 juillet 2014, Farnborough (Royaume-Uni)

Le salon international aéronautique de Farnborough est l'un des événements les plus importants de l'année.

Airbus va présenter officiellement son A350 un an après son premier vol et Boeing fera venir son 787-9. Il ne faudra pas oublier le F-35, présenter pour la première fois en Europe et tous les avions régionaux, jets privés, etc ...

Farnborough 2014 : Qatar Airways présente les cabines de son Airbus A320 et de son Boeing 787-8 (photos) publié le 17 juillet 2014 par David Dagouret Le 16 juillet 2014, la compagnie qatari a ouvert les portes de ses deux appareils présents à Farnborough.

Farnborough 2014 : HKAC confirme ses A320neo annoncés au Bourget publié le 17 juillet 2014 par David Barrie Le loueur hongkongais a signé une commande ferme de 40 A320neo et 30 A321neo, augmentant de dix avions ce qui était prévu au Bourget en 2013.

Farnborough 2014 : Le F-35 ne viendra pas publié le 17 juillet 2014 par La Rédaction - GB Bien que le F-35 est de nouveau autorisé à voler, de nombreuses limitations demeurent. Le Pentagone refuse de lui faire traverser l'Atlantique pour se rendre au salon anglais.

Farnborough 2014 : Intrepid commande 6 777-300ER publié le 16 juillet 2014 par David Barrie La société de location d'avions acquiert pour la première fois des 777-300ER en commande directe chez Boeing.

Farnborough 2014 : Boeing parle de la cabine du 777X publié le 16 juillet 2014 par David Barrie Le 777X va bénéficier de toutes les avancées du 787 et sera plus silencieux en cabine que les 777 actuels.

