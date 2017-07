Constructeurs : Canadian Vickers, Consolidated

Canadian Vickers, Consolidated Appareil : Consolidated PBY/A-10 Catalina/Canso

Consolidated PBY/A-10 Catalina/Canso Catégories : Appareils de la Seconde Guerre mondiale, Avions de patrouille maritime, Avions de transport et de support militaires, Bombardiers, Hydravions civils, Hydravions militaires

Description de la version Consolidated PBY/A-10 Catalina - Canso A

Le Consolidated PBY Catalina est un amphibie de patrouille maritime à long rayon d'action. Bimoteur à aile haute, il a été utilisé en grand nombre dans le Pacifique par l'US Navy. Son long rayon d'action en ont fait un atout majeur dans ce théâtre d'opérations étiré sur des millions de kilomètres carrés.



Sa longévité fut exceptionnelle : le prototype fit son premier vol en 1935, et l'avion a été actif jusque dans les années 80, notamment dans la lutte anti-incendies. Il fut utilisé dans toutes sortes de missions pendant la guerre : lutte anti-sous-marine, attaque de navires, escorte de convois, missions de récupération en mer, transport... Sa faible vitesse était compensée par une exceptionnelle fiabilité.



C'est un Catalina du Coastal Command britannique qui repéra le Bismarck le 26 Mai 1941, alors qu'il essayait d'échapper à la Royal Navy ; c'est encore une patrouille de Catalinas qui repéra la flotte japonaise approchant de Midway. Quelques squadrons de PBY-5 et 6 furent modifiés pour lancer des raids de nuit contre les convois japonais, peints en noir et équipés d'un MAD. Ces "Black Cats" opérèrent pendant la seconde moitié de 1943. Des Catalinas de la RAAF conduirent de 1943 à 1945 des opérations de minage des ports japonais.

Fiche technique de la version Consolidated PBY/A-10 Catalina - Canso A

