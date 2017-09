Description de la version Diamond DA-42 VI Twin Star

Le DA42 Twin Star est un bimoteur léger construit par la compagnie autrichienne Diamond Aircraft. Il a effectué son premier vol le 9 décembre 2002, obtenu sa certification européenne (JAA) à la fin 2003 et la certification américaine (FAA) et les livraisons ont débuté au milieu de 2004. La particularité de cet appareil est qu’il a deux moteurs turbo-diesel Thielert Centurion 2.0 de 135 HP chacun qui peuvent fonctionner au kérosène ou avec du carburant Jet A1.



A l'ILA de Berlin, en Juin 2010, un DA42 propulsé par deux Austo AE300 devient le premier avion à voler en public avec un carburant dérivé d'algues.



Il est également possible de faire installer des moteurs Lycoming IO-360-M1A de 180 HP chacun en options à la place des Centurions. L’appareil est presque entièrement fait de matériaux composites et est équipé d’un « glass cockpit » Garmin G1000. Il est également possible d’avoir le dégivrage et de l’oxygène d’appoint en option. Le 16 août 2004, le DA42 Twin Star est devenu le premier appareil turbo-diesel à traverser l’Atlantique sans escales. Il a décollé à St-John au Canada pour atterrir à Porto au Portugal en passant par l’Atlantique Nord (12.5 heures et 3 518 km).



Plusieurs centaines d’appareils ont été commandés ; Embry-Riddle Aeronautical University est le client de lancement de l’appareil. Le prix de base d’un DA42 est de 535 000 dollars américains.

Fiche technique de la version Diamond DA-42 VI Twin Star

Capacité Capacité en carburant - Capacité en passagers - Dimensions Envergure - Hauteur - Longueur - Surface alaire - Equipage Pilote(s) - Masses Masse à vide - Masse maximale à l'atterrissage - Masse maximale au décollage - Motorisation Moteur(s) - Puissance - Turbopropulseur(s) - Performances Distance d'atterrissage - Distance de décollage - Distance franchissable - Plafond - Turbulence de sillage - Vitesse ascensionnelle - Vitesse de croisière - Vitesse maximale - Production Exemplaire(s) produit(s) -

Toutes les photos de la version Diamond DA-42 VI Twin Star sur Pictaero

Voir toutes les photos de la version Diamond DA-42 VI Twin Star