Constructeur : Grumman

Grumman Appareil : Grumman G-123 E-2 Hawkeye

Grumman G-123 E-2 Hawkeye Catégorie : Avions de surveillance

Description de la version Grumman E-2K Hawkeye

Le E-2 Hawkeye est un avion embarqué d'alerte radar avancée, qui décuple l'espace que peut couvrir, et contrôler, un groupe aéronaval. Lancé dans les années 60 en remplacement du E-1 Tracer, il a continuellement été amélioré depuis, surtout bien sûr au niveau de l'avionique, et est actuellement en service dans plusieurs forces aériennes ou aéronavales dans le monde ; et ce sera probablement encore le cas pour longtemps.



Le E-2, contrairement à ses prédécesseurs embarqués Douglas Skyraider et E-1 Tracer, était conçu dès le départ pour faire office d'avion d'alerte avancée. Il répondait à un appel d'offres de l'US Navy de 1956 pour un avion dont le système radar pourrait être intégré au Naval Tactical Data System des navires américains. Grumman remporta le contrat en 1957, le premier prototype décollant le 21 Octobre 1960. L'appareil entra en service en 1964.



Le Hawkeye est un bimoteur turbopropulsé à ailes hautes et empennage quadridérive, au fuselage affiné après le poste de pilotage. Il est surtout reconnaissable à l'immense plateau circulaire fixé sur le dessus du fuselage, derrière les ailes, qui contient des antennes radar à très longue portée, et lui donne un air de cousinage lointain avec le E-3 Sentry (AWACS). Au fur et à mesure des décennies, l'avionique et la propulsion du Hawkeye ont plusieurs fois été mises à jour, la version actuelle la plus répandue étant le E-2C, dont la sous-version la plus récente est le Hawkeye 2000 ; le E-2D est cependant sur les rangs et accomplit son premier catapultage sur l'USS Harry Truman en Février 2011.

Le Hawkeye a été exporté en petites quantités à l'étranger ; la France en possède notamment trois, et les flottes aériennes d'Israël, l'Egypte, le Japon, Singapour ou Taiwan en comportent aussi quelques-uns.

Fiche technique de la version Grumman E-2K Hawkeye

La fiche technique de cette version n'est pas encore disponible.

