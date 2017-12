Constructeur : McDonnell Douglas

McDonnell Douglas Appareil : McDonnell Douglas MD-11

McDonnell Douglas MD-11 Catégorie : Avions de ligne à réaction

Description de la version McDonnell Douglas MD-11/ERF

Le MD-11 est une modification majeure du DC10, qu'on a allongé, doté de nouveaux moteurs, et d'un cockpit conçu pour deux pilotes. Lancé à la fin des années 80, il effectue son premier vol le 10 janvier 1990 et entre en service en 1991 avec American Airlines. Les seuls aspects externes qui le différencient du DC10 sont des winglets et un cône arrière redessiné.

Fiche technique de la version McDonnell Douglas MD-11/ERF

