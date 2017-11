Constructeur : Northrop

Northrop T-38 Talon

Northrop T-38 Talon Catégories : Appareils modernes (1955 - 1980), Avions d'entraînement militaires

Description de la version T-38C-60-NO

Le T-38 Talon est un jet d’entraînement supersonique fabriqué par la société américaine Northrop pour l’US Air Force. Le premier prototype a volé pour la première fois le 10 mars 1959 ; le premier exemplaire de production a été livré en 1961 et le dernier en 1972. C’est le premier jet d’entraînement supersonique construit et c’est également celui qui a été construit en plus grand nombre avec 1187 exemplaires. En 1961, son coût unitaire était de 756 000 dollars américains. Le T-38 est un bimoteur supersonique utilisé dans une variété de rôles dû à sa conception, son faible coût d’opération, sa facilité de maintenance, ses bonnes performances et son dossier de sécurité quasi immaculé. Il est issu du même projet que celui qui donna naissance au Northrop F-5 Freedom Fighter, le N-156T, mais n'est pas un F-5 biplace comme on pourrait le croire. Cet avion a en fait été commandé dès 1956 par l'US Air Force et le premier prototype fit son vol inaugural en mars 1959, quelques mois avant celui du F-5 (dont le développement n'a commencé qu'en 1958 et qui incorpore un certain nombre de modifications par rapport au T-38). Il est majoritairement utilisé par l’USAF (dont la patrouille acrobatique de l’USAF, les Thunderbirds, de 1974 à 1981) mais il est aussi utilisé par l’US Navy, la NASA et Boeing, qui l’a utilisé comme « chase plane » pour escorter ses avions expérimentaux durant les essais en vol. Quelques exemplaires ont également été exportés en Allemagne, au Portugal, à Taiwan et en Turquie. En 2007, 509 exemplaires étaient encore en service actif. Depuis son introduction, on estime que plus de 60 000 pilotes se sont entraînés avec cet appareil.

Fiche technique de la version T-38C-60-NO

