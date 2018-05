Un Boeing 777-200 de la Malaysia Airlines disparaît en Asie

Auteur Message

laurent2royan

Membre Inscrit le 08/03/2014

7 messages postés # 8 mars 2014 07:44

AlphaSierra09

Membre Inscrit le 02/03/2014

2 messages postés # 8 mars 2014 15:10

lemichou91

Membre Inscrit le 27/06/2007

1 528 messages postés # 8 mars 2014 17:42

okhly

Membre Inscrit le 11/05/2008

1 263 messages postés # 8 mars 2014 19:06

Bonsoir ,

Une bien triste nouvelle .



vol MH 370 Kuala Lumpur Pékin

B777-200 immatriculé : 9M-MRO livré le 31/05/2002 (12 ans ) . Malaysia Airlines exploite 15 de ces appareils + stockés . (moyenne d'âge de ces B777 14,6 ans . Ceci plaide pour une solide expérience de la compagnie pour cet avion .

La météo était bonne .

Les recherches aériennes sont suspendues (TU+7 )

On ne peut qu'être en colère une fois encore que l' on ne sache pas localiser en temps réel le point d' impact d'un liner ...Ce n' est pas acceptable ..

TAMERL

Membre Inscrit le 03/07/2012

1 868 messages postés # 8 mars 2014 19:11

Bonsoir Okhly,



Tout à fait, a quoi cela sert d'avoir developpé les balises Sarsat trifrequences dont la precision de detection par sattellites à defilement est d'une centaine de metres si elles ne sont pas installées

lemichou91

Membre Inscrit le 27/06/2007

1 528 messages postés # 8 mars 2014 19:12

La position de la disparition semble être assez précise

http://www.crash-aerien.aero/forum/disp ... 45-45.html

un avion de recherche vietnamien aurait trouvé des traces de carburant au point de disparition de la trace fournie par FlightRadar24 (Dernière édition le 8 mars 2014 19:12)

TOTORO

Responsable Inscrit le 31/03/2011

292 messages postés # 9 mars 2014 10:34

D'après les autorités malaisiennes la piste terroriste n'est pas à exclure ....... quatre passagers suspects dont deux avec des passeports volés.

David D.

Rédacteur et responsable médias d'AeroWeb-fr.net -

Mes photos

didier

Membre Inscrit le 07/03/2008

389 messages postés # 9 mars 2014 10:37

C'est quand même incroyable qu'on ne retrouve pas immédiatement l'avion. Il existe dans n'importe quelle voiture des GPS qui donnent la position à 10 mètres près, des accéléromètres (pour prétendre les ceinture de sécurité ou gonfler les airbags) qui détectent tout choc violent, on pourrait imaginer qu'au moindre choc violent les avions de lignes équipés de tels appareils envoient dans l'instant même du choc un message satellite donnant leur position exacte, (il faudrait payer un abonnement satellite, ça doit être possible). Si l'on en répartit 4 ou 5 ce ces appareils couplés (GPS - accéléromètre- téléphone) dans l'avion on est sûr que l'un au moins fonctionnera. Il y a un décalage énorme entre les possibilités de géolocalisation d'aujourd'hui et cet avion qui disparait d'un coup comme au moyen âge (si le moye âge avait connu les avions) !

TAMERL

Membre Inscrit le 03/07/2012

1 868 messages postés # 9 mars 2014 16:09

Tiré de Crash-aérie forum :

Seattle (Washington/USA) - Le constructeur aéronautique américain Boeing a indiqué qu'il était encore trop tôt pour faire le rapprochement entre l'accident du Boeing B777-200ER de Malaysia Airlines et un problème logiciel de pilote automatique en 2005 qui avait affecté un appareil identique de la même compagnie et qui s'était heureusement bien terminé par la reprise de contrôle par les pilotes d'un appareil au bord du décrochage.



En aout 2005, un autre Boeing B777 de Malaysia Airlines, sous pilote automatique, avait brutalement effectué un cabré alors que l'avion était en ligne de vol à plus de 10.000m d'altitude. Après 3.000 pieds de montée très cabré, l'appareil se trouvait aux limites du décrochage lorsque les pilotes avaient alors réussi à couper le système de pilotage automatique et avaient repris le contrôle de l'appareil avant de le remettre en ligne stable. L'incident avait provoqué quelques blessés légers et une immense panique parmi les passagers. Après enquête, le constructeur avait découvert qu'un problème logiciel de l'ADIRU (air data inertial reference unit), un équipement qui envoie les données du vol vers l'ordinateur de vol et le système de pilotage automatique, était responsable de ce cabré inattendu.l

Albatros

Membre Inscrit le 18/01/2008

832 messages postés # 9 mars 2014 20:34

quelle est la valeur ajoutée de votre information tamerl? 000000000000000000000000000000000!

TAMERL

Membre Inscrit le 03/07/2012

1 868 messages postés # 9 mars 2014 20:51

Aucun Albatros ! puisqu'on a pas encore retrouvé le moindre morceau de l'avion pour avoir une hypothèse de ce crash mais pour une fois qu'un constructeur vous donne des informations et un avis ecoutez le...

Le nombre de zéro indique que vous perdez votre sang froid c'est inquiétant pour un pilote

Bonne soirée

Vector

Membre Inscrit le 26/06/2007

4 009 messages postés # 9 mars 2014 21:05

Comme Lucky Luke, Tamerl dégaine plus vite que son ombre et possède toutes les réponses, même sans connaître le problème ! Je ne sais pas qui perd son sang froid ?

Vector

Albatros

Membre Inscrit le 18/01/2008

832 messages postés # 9 mars 2014 22:01

sauf que Lucky Luke tire juste

okhly

Membre Inscrit le 11/05/2008

1 263 messages postés # 9 mars 2014 23:20

http://news.sky.com/story/1222942/malay ... ents-found

la trajectoire normale de l' avion est 40NM à l 'Ouest du cercle de recherche le plus proche du Vietnam .

okhly

Membre Inscrit le 11/05/2008

1 263 messages postés # 10 mars 2014 13:33