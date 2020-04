Auteur Message

kosmosya

Membre Inscrit le 22/02/2016

18 messages postés # 22 février 2016 11:13

Que pensez-vous de ces calculs de probabilités relatifs à la fiabilité comparée des multimoteurs ?



kosmanek-moreau

jodel112

Membre Inscrit le 25/01/2013

541 messages postés # 22 février 2016 16:41

Bonjour Madame...



Pour moi le calcul est beaucoup plus simple, et fiable à 100% : Tout ce qui monte doit redescendre.



Jodel

TAMERL

Membre Inscrit le 03/07/2012

1 912 messages postés # 22 février 2016 18:50

Bonsoir Madame,



Je ne suis pas savant en la matière mais je me rallie au calcul de certitude longuement appliqué par les ingénieurs de Dassault Saint Cloud dont M Czizenheim dit Cz qu'un trimoteur pour la redondance des circuits électriques, pneumatiques, antigivrage et hydraulique est plus ''safe'' qu'un bimoteur et économiquement mieux qu'un quadrimoteur qui est surabondant en circuits On ne considère pas toujours la panne majeure de perte ou d'incendie moteur mais la perte de circuits sur un moteur qui suivant l'architecture de leur interconnexion peuvent conduire a une situation critique (voir l’éclatement de la soufflante moteur central du DC10 vol 232 d' UA)

Bonne soirée

okhly

Membre Inscrit le 11/05/2008

1 378 messages postés # 23 février 2016 00:07

bien venue à bord ,

1. Soit X la variable aléatoire « nombre de moteurs en panne du biréacteur ». Puisque

les réacteurs sont indépendants, X suit une loi binomiale de paramètres 1 − p et

n = 2, donc, pour k 2 {0, 1, 2} ...



2. Soit Y la variable aléatoire « nombre de moteurs en panne du quadriréacteur ».

Puisque les réacteurs sont indépendants, Y suit une loi binomiale de paramètres

1 − p et n = 4, donc, pour k 2 {0, 1, 2, 3, 4} ...



Le quadriréacteur est plus sûr lorsque p >2/3 et c’est le bimoteur lorsque p <2/3

. Lorsque p = 2/3 les deux sont aussi sûrs l’un que l’autre.

kosmosya

Membre Inscrit le 22/02/2016

18 messages postés # 23 février 2016 10:05

okhly est un blagueur !

Les publications passent par un comité de lecture qui relit plutôt 3 fois qu'une.

Mon article est irréprochable et celui de Moreau aussi. (Dernière édition le 23 février 2016 13:19)

jodel112

Membre Inscrit le 25/01/2013

541 messages postés # 23 février 2016 10:17

Tiens tiens...Il sera heureux de l'apprendre !



Pourtant il fut instrumental dans le succès du Falcon 50.



Et n'oublions pas la célèbre formule d'un vendeur US, "Three engines are better than two and cheaper than four".



Jodel

kosmosya

Membre Inscrit le 22/02/2016

18 messages postés # 23 février 2016 10:26

TAMERL

Membre Inscrit le 03/07/2012

1 912 messages postés # 23 février 2016 11:36

kosmosya a écrit : Encore un forum subventionné par DASSAULT ? Quel est l intérêt ? L'industrie a besoin de concret et de certitudes pas de chimères, appliquer le calcul des probabilité aux jeux de hasard cela serait plus profitable.

kosmosya

Membre Inscrit le 22/02/2016

18 messages postés # 23 février 2016 13:06

Il est évident TAMERL que vous connaissez mal le domaine d'application du calcul des probabilités.

Dans ce cas, mieux vaut s'abstenir !

Moi, j'ai eu l'honneur de l'enseigner durant plus de 30 ans à la Sorbonne, en particulier à un groupe d'élèves-ingénieurs de Grandes Ecoles (X, Centrale, Ponts, ...) qui venaient, en cours du soir, préparer un diplôme d'économie (avec beaucoup de stats-probas)

Et j'ai de multiples publications dans ce domaine:



probas (Dernière édition le 23 février 2016 13:13)

okhly

Membre Inscrit le 11/05/2008

1 378 messages postés # 23 février 2016 18:27

quelle probabilité après 30 ans de Sorbonne d'être en état de vol ?

kosmosya

Membre Inscrit le 22/02/2016

18 messages postés # 25 février 2016 13:25

okhly a écrit : quelle probabilité après 30 ans de Sorbonne d'être en état de vol ? à mon âge, cela fait belle lurette que je ne vole plus !

Mais j'ai eu le plaisir de voler sur de multiples aérodromes, par le passé :

St Cyr l'Ecole, Toussus le Noble, Guyancourt, Chavenay, Moret-Episy, ...

Et vous ? (Dernière édition le 25 février 2016 14:42)

TAMERL

Membre Inscrit le 03/07/2012

1 912 messages postés # 27 février 2016 11:49

Voila un bon sujet de fiabilité aéronautique :

Mermoz, pardon Aviator a écrit sur Avia :

Cher Eolien,

Je suis trés étonné de tes réponses.

Autant ton étude de l'AF 447 m'a attiré sur ce site par son sérieux et son argumentation technique, autant cette discussion sur la comparaison "A/T - ATHR" te laisse sans contre-argumentation technique.

Si tu es là pour faire du lobbying total pour Boeing et du bashing absolu pour Airbus ce n'est pas ma démarche

Eh bien il n'auras pas fallu longtemps pour se rendre compte des scénarios farfelus et sans fondement technique de pilote ''experts'' , il aurais fallu que Mermoz participe aux échanges AF 447 pour en arriver aux mêmes conclusions que pour la discussion sur les A/THR mais bon les absents ont toujours tort. Le parti pris contre Airbus est évident pour cet individu comment une discussion peut être équitable et sereine que d’énergie et de temps de perdu pour un accident d'une extrême simplicité

TAMERL

Membre Inscrit le 03/07/2012

1 912 messages postés # 27 février 2016 15:28

Mermoz/Aviator continue d'ouvrir les yeux :

Eolien, encore un scénario totalement imaginaire !!! ils sont le pur reflet de tes talents d'écrivain et d'auteur de fictions surréalistes. Strictement rien à voir avec le rapport du BEA.

La remise des Césars pour le meilleur scénario c'était hier soir Eolien.

Arrête d'imaginer un scénario de descente puisque l'Airbus est en montée

Je te réitère mes recommandations:

- prends la situation à un instant T issue du rapport du BEA

- arrête d'imaginer des situations qui n'ont rien à voir avec LA RACINE de cet incident grave. Garde cette imagination fertile pour tes récits qui ravissent tout le monde ici, moi inclus.

Je ne comprends pas ton insistance à imaginer ou suggérer des situations différentes de la réalité du rapport.

Pour défendre l’indéfendable tout est bon : mensonge, affabulation, dissimulation de faits etc...etc... tout est bon pour absoudre la corporation de toute responsabilité

kosmosya

Membre Inscrit le 22/02/2016

18 messages postés # 28 février 2016 20:00

Un fait peu connu : EINSTEIN, à son époque allemande, avait proposé un nouveau profil d'aile qui fut essayé sur l'aérodrome de Berlin-Adelshof. Mais la conclusion fut négative !

Dépité, EINSTEIN proposa illico de donner sur place un cours de ... relativité !

EINSTEIN fut plus heureux pour une autre proposition d'innovation concernant les frigos, elle fut adoptée !

On connaissait le grand théoricien, on savait moins qu'il ne rechignait pas à se colleter à des problèmes concrets; tant mieux !

Raslespaquerettes

Membre Inscrit le 06/07/2008

1 220 messages postés # 1 mars 2016 21:34