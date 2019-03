Accident vol 302 Ethiopian 737 Max

Bonjour a tous,

Encore un malheureusement, ce système anti-décrochage ne fonctionne vraiment pas, c'est évident maintenant.

La recommandation en novembre 2018 de la FAA n'a pas suffit, les pilotes n'ont pas le temps d'analyser la situation et le comportement du 737 max qu'il pique, déjà qu'après le crash de lion air les pilotes avaient appris l'existence de cet ordinateur qui pousse le manche pour soit disant éviter le décrochage avec étonnement, là il faut modifier cela très vite, faire des SB et modifier en profondeur le système qui part d'un bon sentiment mais qui, dés qu'il y a des souçis avec les pitots et sondes AOA , fait fonctionner l'actuator et pousse le manche meme en pilotage manuel apparemment.

Laissons les pilotes piloter, trop de systèmes tueront le pilotage et surtout une formation pour bien réagir afin de déconnecter le système automatique anti decrochage, que la déconnexion se fasse aisément, nous on veut juste voyager d'un point A a un point B sans souçis, pensées aux victimes et leurs familles.