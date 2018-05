Identifier visuellement un avion

Bienvenue à toi aabj de la Côte d'Ivoire!

Moi, c'est chefdeville, pro Boeing mais pas vraiment anti Airbus!



Déjà, je ne suis pas d'accord avec glebel...

Dire que les Airbus ressemblent à des oiseaux mais sans préciser que les Boeings n'en ont pas est une erreur très très grave car moi aabj je peux te donner plusieurs manières de reconaître les A aux B.



Déjà, les longs courriers de Boeing ont aussi des ailes qui montent, mais glebel n'a pas pensé que les A330/340 Airbus ont pris le service dix ans après le B767 donc, lui il observe les ailes qui montent naturellement moins prononcées mais existes quand même sur le B767 qui lui est le concurent des A330.

C'est clair que dix ans après Airbus peut améliorer l'aile!

Le B747 ne l'a t il pas eu lui?

Mais c'est le B777 qui détient le record de montée d'aile.

Le futur B787 le sera d'avantge et sera très impressionant pour ne pas dire choquant car elles montent sévèrement, le futur A350XWB le sera tout comme quand il sera mis en service quatre ans après...!

Donc, ca ne veux rien dire, on ne peut pas dire dans l'ensemble l'un a plus la montée que l'autre c'est ridicule!

Même le 757 mono couloir l'as aussi!



On observe les avions sur le coté maintenant.



Le 737 est plus éffilé au nez que le 320 et possède des winglets sur le bout des ailes. Le 320 et légèrement plus massif, le 737 plus fin au fuselage.



Les 767/777 ont des hublots plus au centre du fuselage que les 300/330/340 qui les ont plus en hauteur. Comme-ca la soute de ceux là est plus grande que la cabine et lorsqu'on obsèrve les cones de queue des 707/727/737 et 747 de Boeing et les 300/310/320/330/340 d' Airbus, on constate qu'ils ne déscendent pas comme les 757/767/777/futur 787 de Boeing et les 380 et futur 350XWB d'Airbus!

En fait pour des raisons aerodynamiques, les cones de queues sont déscendus et les ailes sont montées les vingt dernières années...

Les 380 et futur 350XWB sont les DEUX SEULS avions d'Airbus qui auront des cônes plus vers le bas et les hublots centrés alors que la flotte Boeing est sans contest bien plus étendus. Et si l'A350 (fuselage 300/310/330/340) ne serait pas devenu le 350XWB (fuselage style 757/767/777/787) le 380 serait le seul de la flotte Airbus à avoir un fuselage plus moderne comme 757/767/777/787, n'est ce pas?!

Particulièrement, et je fais une petite parenthèse sur le 777, Il est l'un des plus beaux avion a mes yeux, il a beaucoup de style. Il possède les plus gros moteurs jamais construits, les plus gros trains d'atterissage jamais construit(boggies de six roues chacqu'une), l'un des plus gros fuselage jamais construit. Il est robuste mais en même temps il est fin là où il doit etre fin. Il faut observer les bouts d'ailes et les empenages horizontaux et verticaux pour le croire. il est amusant de voir que le 330-300 et les 340 (même fuselage mais concurent des 777) sont moins massif que les 777 mais que ce dernier a les empenages plus fins que la conccurence. On sent que l'aerodynamique est là!

Enfin le cône de queue du 777 est des plus original comme l'échappement se trouve sur le coté gauche de l'avion pour des raisons très certainement pratique qu'esthétique. D'ailleur le cône de l'A380 ressemble beaucoup a celui des 777 sauf que le 380 a l'échapement comme tous les autres avions c' est à dire au centre et a l'arriere de l'avion.



Vues du dessus et dessous maintenant.



Plus fortes flèches chez les Boeings que chez les Airbus!

707/727/737/757/767/777 futur 787 et surtout les 747!

Le 747 a très longtemp eu la flêche la plus importante que les autres Boeing et tout autre Airbus, le 747 est resté l'avion le plus rapide du monde pendant près de quarante ans! Les 380 biensûr seront aussi rapides ainsi que l'étonnant bi moteur de taille moyenne le 787, qui eux trois font mach 0.85!

Mach 0.84 pour le 777 seul!

Mach 0.82 pour les 330 et 340!

Mach 0.80 pour les 767!

Petite parenthèse encore, les Tristar de Lockeed et les DC-10/MD 11 de Douglas ont une flèche très impréssionante aussi, mais j'ignore leurs vitesses encore!



Si le 787 est plus rapide que les 777 et bien plus que les 767 en ayant la fleche même ou similaire, je suis étoner par la flèche faible du 380 par rapport a ces Boeings, et que ce "Jumbo" soit aussi rapide que les 777/787 (Mach 0.01 de plus que le 777 qui ce dernier a une fleche plus forte que le 380).

Et je reste encore étonné de voir les B787/A380 qui ont une flèche moins prononcées que les 747 et qui sont pourtant aussi rapide les uns que les autres.



J'espere t'avoir éclairer, et peut-etre que tu feras la difference entre les A et B!



(Message édité par Guillaume le 07/09/2006 16h11)