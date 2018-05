Est- ce très cher d'entretenir un petit avion de tourisme

Auteur Message

Guillaume

1 876 messages postés # 21 octobre 2005 19:03

J'aimerai savoir si l'entretien en général d'un petit avion comme les piper meridian et mirage et les cessna... et robin nécessite un gros portefeuille?

Simon

1 383 messages postés # 21 octobre 2005 21:06

Le problème avec ce genre d'avion est le coût de la maintenance qui doit être effectuée par un mécanicien aéronautique agréé et les pièces de rechange coûtent assez cher. De ce fait, l'entretient est assez honéreux pour une personne seule et l'heure de vol peut être très chère si on est seul à voler sur son avion. D'où l'intérêt des clubs ou... de la construction amateur où la règlementation rend le constructeur responsable de l'entretient de l'avion. Le propriétaire devient donc son mécano, et les coûts baissent largement en échange d'un investissement personnel.



Anonyme

525 messages postés # 27 octobre 2005 10:00

pas assermenté, mais agréé, oui

Simon

1 383 messages postés # 27 octobre 2005 10:16

Oui ça passe mieux, j'ai édité mon message

Anonyme

525 messages postés # 19 novembre 2005 11:39

Le coût minimal d’entretien d’un biplace doit pouvoir s’obtenir avec un JODEL D112 En CNRA ( certificat de navigabilité restreint )…

4 litres d’huile et filtre à air toutes les 50 h, 8 bougies toutes les 200 h …durites circuit d’essence tous les 10 ans…le reste c’est un peu temps pour vérifier, nettoyer graisser.

Pas d’atelier agréer nécessaire, le propriétaire peut assurer l’entretien et signer les Approbation pour remise en service.

Simon

1 383 messages postés # 19 novembre 2005 11:50

Et oui c'est l'énorme avantage de la construction amateur et du CNRA.

Gilles

208 messages postés # 21 novembre 2005 13:50

... Qui impose quelques contraintes lors de l'utilisation de l'appareil, non ?

Que peut-on exactement faire et ne pas faire avec un appareil en CNRA ?

Anonyme

525 messages postés # 25 novembre 2005 12:05

On ne peut , je crois, faire une exploitation commerciale de l’appareil, par ailleurs ,c’est les mêmes contraintes d’utilisation de l’espace aérien que les CDN…Pour plus d’infos voir le site du RESEAU DU SPORT DE L’AIR ( RSA)

Simon

1 383 messages postés # 25 novembre 2005 14:04

Oui l'utilisation en transport public est interdit, et pas de travail aérien non plus. Après, les règles de vols sont celle usuelles, VFR ou IFR si l'avion est homologué et le pilote aussi.

Simon

1 383 messages postés # 25 novembre 2005 14:05

Anonyme

525 messages postés # 28 novembre 2005 01:01

il y a la visite virtuelle comme cela se pratique dans certains ateliers. Souvent facturé au forfait, voir plus, ils n'hésitent pas à vous envoyer factures salée et à vous rendre vos carnets de vol et maintenance correctement remplis et controlés par l'autorité. C'est cela aussi l'aviation, du raquette organisé. Il ne faut pas oublier ceux qui font leur job correctement et avec honneur. Il y a même des propriétaires qui font leur propre entretien et qui pourraient donner des leçons à certains soi-disant pro. En conclusion, quand tu t'es fait avoir, que tu tiens à ta sécurité et à celle de ta famille ou de tes amis que tu emmênes avec toi, eh bien, tu dois encore débourser. Un conseil, marques tes visses de capots et de trappes de visite, et la, tu découvriras peut-être la maintenance virtuelle.

Simon

1 383 messages postés # 28 novembre 2005 18:14

C'est pour ça que le CNRA c'est bien, au moins comme tu fais ta visite, c'est toi qui est sous ta propre responsabilité.

Anonyme

525 messages postés # 6 décembre 2005 11:01

bjr , je voudrai savoir combien ca coute un cessna 152 ,avec entretien + carburant ect... par an ? a bientôt

Spiff

69 messages postés # 29 janvier 2006 14:09

Achetez un ULM! ^^ Les tetras sont quasiment des avions, et niveau cout ca n'a rien a voir.

Simon

