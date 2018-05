Air France/KLM

Les affirmations de 'Anonyme', frisent quelque peu l'élucubration : il suffit de regarder le site 'Airfleets' qui donne en détail l'évolution des flottes :

1) Air France a bien 'hérité' quelques Fokker 100, lors de son 'mariage avec Air Inter. Ces derniers ont été rapidement cédés aux filiales,

2) le programme de l'élimination des B747/100 est terminé depuis bien longtemps, celui concernant les B747/200 'passagers' est terminé depuis l'été dernier (pour cause de coût carburant alors que les machines remplissaient parfaitement leur rôle.) En revanche, c'est le 'chant du cygne' pour les B 747/200 cargo en cours de remplacement par des B747/400 et B 777.

3) pour ce qui concerne les B 737 (pas si vieux que ça ! ! ! ) ainsi qu'annoncé à l'assemblée générale des actionnaires, l'élimination est en cours dans le cadre d'une standardisation de la flotte moyen courrier en faveur d'Airbus.

4) je crains qu'il n'y ait confusion entre A 330 et A 340. l'A330 joue parfaitement son rôle, en revanche il y a un net désengagement concernant l'A 340 (contrairement à Lufthansa et Iberia (entre autres) qui, pour le moment, jouent cette carte à fond ; en la faveur (pour AF) d'une politique tout long et très long courrier en B 777 - standardisation oblige - . En fait, de par ses dimensions 'cabine' l'A 330 n'est autre qu'une extrapolation du bon vieux A 300, à quelques centimètres près, comme le sera l'A 350, avec toutefois, dans les deux cas, des matéraux de construction et une avionique nettement plus évolués. Il ne serait donc pas étonnant qu'AF, comme d'autres utilisateurs actuels d'A 330 'protège' l'avenir en passant des commandes, ne serit-ce qu'afin de bénéficier de positions de livraison dans des délais convenables.