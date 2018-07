Gulfstream = bruit

Auteur Message

lolote

Membre Inscrit le 24/06/2007

613 messages postés # 14 août 2007 10:35

Bonjour

Je me permet d'ouvrir ce sujet concernant le bruit que je trouve tres exessif des Gulfstream IV & V, cessna citation 500, etc, il me semble que proportionnellement a leurs tailles, ces avions sont plus bruyant qu'un 737, et encore plus qu'un 340-500... est ce normal ?

A mon sens non, mais j'attends que vous puisiez m'expliquer pourquoi ?

A+

_________________

Agissez comme si il était impossible d'échouer.

W.C

lequebecois

Responsable Inscrit le 11/02/2007

8 926 messages postés # 14 août 2007 14:45

Il faut dire qu'un Gulfstream G-V a des moteurs très puissants pour sa grosseur (RR Deutchland BR710) pour qu'il ait une plus grande vitesse de croisière et une plus grande autonomie. Mais Bombarder utilise les même moteur pour le Global Express XRS et le Global 5000 et l'avion n'est pas plus bruyant que les autres. Et j'ai récemment vu un Boeing 717 avec des moteur BR715 et je n'ai pas remarqué s'il faisait plus de bruit.



(Message édité par lequebecois le 14/08/2007 15h11)

_________________

Le bonheur est une pause entre deux emmerdes !



Adepte de la discutaille du coin du comptoir du café de la gare

lolote

Membre Inscrit le 24/06/2007

613 messages postés # 14 août 2007 17:04

lequebecois a écrit : Il faut dire qu'un Gulfstream G-V a des moteurs très puissants pour sa grosseur (RR Deutchland BR710) pour qu'il ait une plus grande vitesse de croisière et une plus grande autonomie. Mais Bombarder utilise les même moteur pour le Global Express XRS et le Global 5000 et l'avion n'est pas plus bruyant que les autres. Et j'ai récemment vu un Boeing 717 avec des moteur BR715 et je n'ai pas remarqué s'il faisait plus de bruit.



(Message édité par lequebecois le 14/08/2007 15h11) Résidant sur une base militaire francaise au pieds des pistes de l'aéroport du Bourget, je peut vous assurer que je sais quand est ce que un G-V atterit, il est normal et logique qu'un constructeur cherche ls meilleurs performances pour son avion, mais les Falcon 2000 et 900, font moin de bruit, et je prefere de loin un liner qui, meme si il fait autant voir plus de bruit, le fait plus en proportion par rapport a sa taille... le G-V est impressionnant de ce point de vu !

Existe t'il des reducteurs de bruit adaptés a ces réacteurs, pour d'autre oui, mais pour lui ?

_________________

Agissez comme si il était impossible d'échouer.

W.C

lolote

Membre Inscrit le 24/06/2007

613 messages postés # 14 août 2007 17:05

Cela n'enleve rien au fait que ce sont de superbes avion avec un allongement qui leur donnent une ligne plus que sublime !

_________________

Agissez comme si il était impossible d'échouer.

W.C

eolien

Membre Inscrit le 30/01/2008

6 989 messages postés # 20 décembre 2012 12:39

Bonjour,



Pas beau l'avion ...



Extrait :



"Gulfstream has released new drawings of a supersonic business jet design in patent application forms, revealing features such as a telescoping nose, highly-sloped fuselage and variable-geometry wings."



Voir l'image



Nous, en France, on a fait beaucoup plus élégant il y a un demi siècle ... par charité pour l'esthétisme aérien on pourrait leur refiler les plans pour une maquette au 1/3 ...



Voir l'image

_________________

La dialectique est l'art d'atteindre la vérité au moyen de la discussion des opinions.

LightWeight

Membre Inscrit le 28/12/2006

2 771 messages postés # 20 décembre 2012 18:04

Bonjour,



Oui, mais ils n' en feront rien de la forme Concorde parce qu' elle n' est pas adaptée pour faire disparaître le bang sonique ou même à le réduire suffisamment par le montage de la "canne à pêche télescopique" dans le nez comme sur ce dessin Gulstream, le nez basculant l' empêchant.

Même après 50 ans de recherche supplémentaire, ce nouveau dessin ne permet pas d' aller au delà de Mach 1.25 sur les terres à cause du bang. Et encore, parce que ce serait une application à un projet d' avion d' affaire relativement léger....

J' y crois pas trop, comme au projet d' aerion assez ressemblant mais à aile fixe.

LightWeight

Membre Inscrit le 28/12/2006

2 771 messages postés # 20 décembre 2012 19:12

Guillaume

Responsable Inscrit le 02/09/2005

1 876 messages postés # 23 décembre 2012 20:45

Etant à proximité d'un petit aéroport régional, il m'est très facile de faire la différence entre le bruit presque sourd d'un EjET 190 d'un bruit strident d'un citation ou d'un falcon... (Dernière édition le 24 décembre 2012 14:07)

_________________

Guillaume - Rédacteur sur _________________Guillaume - Rédacteur sur AeroWeb-fr.net - Secrétaire AGAW-

Marree

Membre Inscrit le 31/07/2018

1 message posté # 31 juillet 2018 09:08